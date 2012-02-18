دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه اول پژوهشی را در کشور داراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مباشری کسب رتبه اول پژوهشی در هشت سال پیاپی بین دانشگاههای علوم پزشکی همتراز از سال 1382 تا سال 1389 و دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از سوی ریاست محترم جمهوری توسط این دانشگاه را بیانگر بالندگی این دانشگاه در عرصه تولید علم و توسعه علمی استان دانست.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی چهارمحال و بختیاری با کسب موفقیتهای پیاپی جایگاه خود را در عرصه تولید و توسعه علم در استان تثبیت کرده است.

وی تأسیس سه مرکز تحقیقاتی سلولی مولکولی، گیاهان دارویی و مرکز بیوشیمی بالینی ،چاپ 795 مقاله در مجلات داخلی و خارجی، تصویب یک هزار و 37 طرح تحقیقاتی، تألیف و ترجمه 83 جلد کتاب بنام دانشگاه، برگزاری 89 کارگاه آموزشی را از جمله فعالیتهای حوزه پژوهشی دانشگاه برشمرد.

68 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به کنگره های خارجی اعزام شده اند

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از اعزام 68 مورد اعضای هیئت علمی به کنگره های خارج از کشور، 904مورد اعزام اعضای هیئت علمی به کنگره های داخلی، چهارمورد اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت های مطالعاتی خارج از کشور خبر داد.

محمود مباشری افزایش دسترسی به منابع کتابخانه ای با تجهیز کتابخانه دانشگاه به سیستمهای کامپیوتری را از دیگر اقدامات دانشگاه جهت ارتقاء سطح فعالیتهای پژوهشی دانشگاه دانست.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کمیت و کیفیت طرح های تحقیقاتی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تعداد قابل توجهی از این طرح ها در مجامع مختلف علمی و تحقیقاتی حائز رتبه برتر شده اند.

کارگاه پیشگیری و کنترل بیماری تالاسمی در کیار برگزار شد



کارگاه یک روزه پیشگیری و کنترل بیماری تالاسمی ویژه 50 نفر از کارشناسان و کاردانهای مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مامایی در شهرستان کیار برگزار شد.

در این کارگاه در خصوص کلیات بیماری تالاسمی، اپیدمیولوژی بیماری تالاسمی، علائم بیماری، پیشگیری و کنترل بیماری ، آزمایشگاه تالاسمیPND و آزمایشات MCVو MCH و وضعیت بیماران تالاسیمی ماژور در ایران و استان توضیحاتی توسط کارشناسان ارائه شد.

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه چهارکشور شد

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرداز انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد به عنوان دبیر خانه مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه چهار کشور خبر داد.



محمد ربیعی با اشاره به تصمیمات گردهمایی مدیران مراکز مشاوره دانشگاه های کشور در اهواز، از انتخاب دانشگاه شهرکرد به عنوان دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه چهار کشور خبر داد و اظهار داشت: این مرکز دبرخانه استان های چهارمحال وبختیاری، اصفهان، قم، مرکزی، ایلام ولرستان است.

وی خواستار توجه بیشتر به جایگاه مرکز مشاوره ورفع مشکلات آن شد.

نتایج مسابقات ورزش های همگانی دانشگاه شهرکرد اعلام شد

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد نتایج مسابقات ورزش های همگانی این دانشگاه که ویژه ی اساتید و کارکنان در چهار رشته برگزار شده بود را اعلام کرد.



مسابقات ورزش های همگانی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه شهرکرد در رشته های شوت فوتسال، پرتاب پنالتی بسکتبال، دارت و رشته ی جدید فریزبی به همت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد با همکاری انجمن ورزش های همگانی و تفریحی این دانشگاه با هدف همگانی کردن ورزش و بالا بردن روحیه ی نشاط و شادابی در سالن ورزشی نبی اکرم(ص) این دانشگاه برگزار شد.

در مسابقات برادران، در رشته‌ی شوت فوتسال سید رسول صیدایی، حمید رضا حاجی هاشمی و اسماعیل مظاهری، در رشته‌ِ‌ِ‌‌‌‌ِ‌‌‌‌ی پرتاب پنالتی بسکتبال همایون کبیری، مهدی کریمیان و خداداد میرزاخانی، در رشته‌ی دارت سعید کیانپور، نیازعلی نظری و جمشید هاشمی نیا و در رشته‌ی فریزبی همایون کبیری ، مسعود صفایی وکرامت رضایی منش به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در مسابقات خواهران در رشته‌ی دارت مینو ساسانپور، نسرین مبینی و فضه مهری، در رشته‌ی فریزبی فضه مهری، فهیمه احمدیان و نسرین مبینی و در رشته‌ی پرتاب پنالتی بسکتبال زهرا اسدی، فرخنده امیریان و مینو ساسانپور به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.