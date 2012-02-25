به گزارش خبرگزاری مهر، این آییننامه در راستای اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مقررات جاری، در (10) ماده و (4) تبصره ابلاغ شده است که جدول نرخ دقیق تعرفهها با تقسیمبندی گروهها در سایت معاونت امور مطبوعاتی مطبوعاتی ارشاد با آدرس www.press.farhang.gov.ir اعلام شده است.
ماده1 – شامل نرخ چاپ آگهیهای دولتی و گزارش آگهی (رپرتاژ) در مطبوعات با قطع یا فرم روزنامهای برای هر کادر رنگی به ریال است.
تبصره 1- قیمتهای یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (mm 35×80) یا 20 سطر از سطرشمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کادرهایی که با 10% اختلاف نسبت به اندازه فوق کوچکتر یا بزرگتر به چاپ میرسند با همین جدول محاسبه میشوند.
تبصره 2- در مطبوعات با شمارگان یکصد هزار نسخه و بالاتر که همواره با حداقل 16 صفحه یا بیشتر چاپ میشوند، قیمت سایر صفحات رویه نیز مطابق با صفحه دوم یا سوم محاسبه میشود. صفحات رویه شامل دوم، سوم، چهارم و سه صفحه ماقبل آخر است.
ماده 2- شامل نرخ چاپ آگهیهای دولتی در نشریات مجلد شده برای هر سانتیمتر مربع رنگی به ریال است.
تبصره: کلیه صفحات داخلی که با کاغذ جلد چاپ شدهاند به قیمت داخل جلد محاسبه میشوند.
ماده 3 - آگهیهایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند مطابق با سایر آگهیها صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت چاپ در مطبوعات اقدام و قیمت آنها قبل از چاپ دریافت و به شرح زیر محاسبه میشود:
الف – در نشریاتی که شمارگان آنها تا یکصد هزار نسخه است نرخ چاپ آگهیهای حقوقی شامل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی بر مبنای هر کلمه هشتصد (800) ریال و سایر آگهیهای حقوقی شامل تحدید حدود، نوبتی، فقدان سند، اجرایی، مزایده، دادرسی مدنی، حصر وراثت و غیره بر مبنای هر کلمه چهارصد (400) ریال محاسبه میشود.
ب – نرخ چاپ هر دو گروه از آگهیهای یاد شده فوق در نشریات با شمارگان یکصدهزار نسخه و بالاتر برمبنای هر کلمه یکهزار و پانصد (1500) ریال خواهد بود، اعمال این قیمت مشروط به انتخاب نام نشریه از طرف صاحبان آگهی است. در غیر این صورت مطابق با ردیف الف محاسبه میود.
تبصره – چاپ آگهیهای این ماده با حروف 10 نازک از فونتهای معمول هر نشریه به صورت سیاه و سفید صورت خواهد گرفت.
ماده 4 - نرخ چاپ کلیه آگهیهایی که به صورت سیاه و سفید منتشر میَشوند در مواد (1) و (2) بیست درصد (20%) کمتر از تعرفههای مقرر و نرخ چاپ آگهیهای کیفری دادگستری در کلیه نشریات متقاضی برای هر کادر رنگی یا سیاه و سفید 000/200 ریال و در صورت تاکید آگهیدهنده جهت چاپ در نشریات غیرمتقاضی، مطابق با قیمت سیاه و سفید در گروه مربوط خواهد بود. چاپ کلیه آگهیهای کیفری دادگستری حداکثر با فونت 12 نازک و کمترین فاصله سطر مورد پذیرش خواهد بود.
ماده 5 - به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در نشریاتی که به زبان غیرفارسی انتشار مییابند سی درصد (30%) اضافه میشود.
ماده 6- به نرخ چاپ آگهیهای دولتی، در نشریاتی که به صورت محلی یا استانی منتشر و یا توزیع میشوند، بیست درصد (20%) اضافه میشود. انتشار آگهی در ویژهنامههای استانی که جراید سراسری چاپ و توزیع مییکنند، منوط به دارا بودن مجوز مربوط خواهد بود و محاسبه مبلغ آن مطابق با شمارگان ویژهنامه و بدون اعمال این ماده صورت میپذیرد. نشریاتی که خاستگاه محلی و یا استانی دارند نسبت به ویژهنامهها و نشریات سراسری، با رعایت سایر قوانین و صلاحدید مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در اولویت توزیع آگهی قرار بگیرند.
ماده 7 - هزینههای مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینههای جانبی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده سازمان آگهی دهنده است.
ماده 8 - جداول مربوط به قیمت درج آگهی در خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی دارای مجوز متعاقباً اعلام خواهد شد.
ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز هر سال رتبه رسانهها را در ردیف محاسباتی آگهیهای دولتی براساس ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی رسانه و میزان التزام آن به قانون مطبوعات و سایر مقررات مربوط تعیین خواهد کرد.
ماده 10- تعرفههای مذکور در این آییننامه تا پایان سال 1391 اعتبار داشته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفههای جدید را حداکثر تا پایان اسفندماه این سال اعلام میکند.
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