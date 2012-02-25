به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین‌نامه در راستای اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مقررات جاری، در (10) ماده و (4) تبصره ابلاغ شده است که جدول نرخ دقیق تعرفه‌ها با تقسیم‌بندی گروه‌ها در سایت معاونت امور مطبوعاتی مطبوعاتی ارشاد با آدرس www.press.farhang.gov.ir اعلام شده است.

ماده1 – شامل نرخ چاپ آگهیهای دولتی و گزارش آگهی (رپرتاژ) در مطبوعات با قطع یا فرم روزنامه‏ای برای هر کادر رنگی به ریال است.

تبصره 1- قیمت‏های یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (mm 35×80) یا 20 سطر از سطرشمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کادرهایی که با 10% اختلاف نسبت به اندازه فوق کوچکتر یا بزرگتر به چاپ می‏رسند با همین جدول محاسبه می‏شوند.

تبصره 2- در مطبوعات با شمارگان یکصد هزار نسخه و بالاتر که همواره با حداقل 16 صفحه یا بیش‌تر چاپ می‏شوند، قیمت سایر صفحات رویه نیز مطابق با صفحه دوم یا سوم محاسبه می‏شود. صفحات رویه شامل دوم، سوم، چهارم و سه صفحه ماقبل آخر است.



ماده 2- شامل نرخ چاپ آگهی‌های دولتی در نشریات مجلد شده برای هر سانتیمتر مربع رنگی به ریال است.



تبصره: کلیه صفحات داخلی که با کاغذ جلد چاپ شده‏اند به قیمت داخل جلد محاسبه می‏شوند.



ماده 3 - آگهی‌هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند مطابق با سایر آگهی‌ها صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت چاپ در مطبوعات اقدام و قیمت آنها قبل از چاپ دریافت و به شرح زیر محاسبه می‏شود:

الف – در نشریاتی که شمارگان آنها تا یکصد هزار نسخه است نرخ چاپ آگهی‏های حقوقی شامل ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی بر مبنای هر کلمه هشتصد (800) ریال و سایر آگهی‏های حقوقی شامل تحدید حدود، نوبتی، فقدان سند، اجرایی، مزایده، دادرسی مدنی، حصر وراثت و غیره بر مبنای هر کلمه چهارصد (400) ریال محاسبه می‏شود.

ب – نرخ چاپ هر دو گروه از آگهی‌های یاد شده فوق در نشریات با شمارگان یکصدهزار نسخه و بالاتر برمبنای هر کلمه یکهزار و پانصد (1500) ریال خواهد بود، اعمال این قیمت مشروط به انتخاب نام نشریه از طرف صاحبان آگهی است. در غیر این صورت مطابق با ردیف الف محاسبه می‌ود.

تبصره – چاپ آگهی‌های این ماده با حروف 10 نازک از فونت‏های معمول هر نشریه به صورت سیاه و سفید صورت خواهد گرفت.



ماده 4 - نرخ چاپ کلیه آگهی‌هایی که به صورت سیاه و سفید منتشر می‏َشوند در مواد (1) و (2) بیست درصد (20%) کمتر از تعرفه‏های مقرر و نرخ چاپ آگهیهای کیفری دادگستری در کلیه نشریات متقاضی برای هر کادر رنگی یا سیاه و سفید 000/200 ریال و در صورت تاکید آگهی‌دهنده جهت چاپ در نشریات غیرمتقاضی، مطابق با قیمت سیاه و سفید در گروه مربوط خواهد بود. چاپ کلیه آگهی‌های کیفری دادگستری حداکثر با فونت 12 نازک و کمترین فاصله سطر مورد پذیرش خواهد بود.

ماده 5 - به نرخ چاپ آگهی‌های دولتی در نشریاتی که به زبان غیرفارسی انتشار می‏یابند سی درصد (30%) اضافه می‏شود.



ماده 6- به نرخ چاپ آگهی‌های دولتی، در نشریاتی که به صورت محلی یا استانی منتشر و یا توزیع می‌شوند، بیست درصد (20%) اضافه می‏شود. انتشار آگهی در ویژه‏نامه‏های استانی که جراید سراسری چاپ و توزیع مییکنند، منوط به دارا بودن مجوز مربوط خواهد بود و محاسبه مبلغ آن مطابق با شمارگان ویژه‏نامه و بدون اعمال این ماده صورت می‏پذیرد. نشریاتی که خاستگاه محلی و یا استانی دارند نسبت به ویژه‏نامه‏ها و نشریات سراسری، با رعایت سایر قوانین و صلاحدید مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در اولویت توزیع آگهی قرار بگیرند.



ماده 7 - هزینه‏های مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینه‏های جانبی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده سازمان آگهی دهنده است.



ماده 8 - جداول مربوط به قیمت درج آگهی در خبرگزاریها و پایگاه‏های اطلاع‏رسانی اینترنتی دارای مجوز متعاقباً اعلام خواهد شد.



ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز هر سال رتبه رسانه‏ها را در ردیف محاسباتی آگهی‌های دولتی براساس ارزیابی شاخص‏های کمی و کیفی رسانه و میزان التزام آن به قانون مطبوعات و سایر مقررات مربوط تعیین خواهد کرد.



ماده 10- تعرفه‏های مذکور در این آیین‏نامه تا پایان سال 1391 اعتبار داشته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه‏های جدید را حداکثر تا پایان اسفندماه این سال اعلام می‌کند.