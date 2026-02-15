هواشناسی خراسان شمالی نسبت به ناپایداری جوی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد که فعالیت این سامانه از نخستین ساعات صبح یکشنبه شروع شده و تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، بارش‌ها ابتدا از مناطق جنوب‌شرق و شرق استان آغاز شده و به‌تدریج سایر نقاط را نیز دربر گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود این سامانه در اغلب مناطق استان به‌صورت باران و در برخی ساعات به شکل رگبار همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید فعال باشد. در مناطق گرمسیر احتمال وقوع رعدوبرق و در ارتفاعات و نواحی سردسیر نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

شهر بجنورد از بامداد امروز شاهد آسمانی ابری و بارش‌های پراکنده بوده است؛ بارشی که هرچند در ظاهر آرام به نظر می‌رسد، اما به گفته کارشناسان می‌تواند در مدت کوتاه شدت بگیرد و موجب لغزندگی معابر و کاهش دید افقی شود.

جاده‌های کوهستانی استان نیز در چنین شرایطی بیش از سایر مسیرها در معرض خطر قرار دارند و احتمال مه‌گرفتگی و یخ‌زدگی در ارتفاعات وجود دارد.

هواشناسی استان نسبت به پیامدهای این سامانه هشدار نارنجی صادر کرده و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تاکید دارد.

کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر شهری و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

این هشدار به‌ویژه برای ساکنان مناطق روستایی و حاشیه رودخانه‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ استانی که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند و معیشتشان با طبیعت و زمین گره خورده است.

از نظر دمایی نیز کاهش محسوس دما تا صبح دوشنبه پیش‌بینی شده است؛ کاهشی که می‌تواند شرایط را در مناطق سردسیر سخت‌تر کند.

کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته در بجنورد به ترتیب ۸.۸ و ۲۰.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

بیشترین میزان بارش نیز در ایستگاه باران‌سنجی ملوانلو در دهستان جیرستان بخش سرحد شهرستان شیروان با ۴.۲ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند شهروندان از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند، سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند و در صورت تردد در جاده‌های کوهستانی، تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

کشاورزان نیز لازم است تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات و تاسیسات کشاورزی بیندیشند.

بر اساس اعلام هواشناسی، با خروج این سامانه از بعدازظهر دوشنبه تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد و آسمان در اغلب ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، هرچند در برخی مناطق نیمه شمالی افزایش وزش باد دور از انتظار نیست و همچنین از سه‌شنبه روند نسبی افزایش دما آغاز خواهد شد.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ناپایداری‌های فصلی می‌توانند در مدت کوتاهی شدت بگیرند و خساراتی به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی وارد کنند.