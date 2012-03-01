حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث تقویت و کارآمدی نظام می شود

محمد جمال باقری در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: مردم سلحشور و شریف ایران اسلامی در طی 33 سال گذشته در همه عرصه هایی که نظام به وجودشان نیاز داشته است حضوری فعال، مقتدرانه و دشمن شکن را به نمایش گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس نهم در حساسترین مقاطع تاریخی کشور در حال انجام است افزود: حضور آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خود اصلی اساسی و زیربنایی برای دوام و بقاء ارزشهای نظام جمهوری اسلامی است.

باقری با تاکید بر اینکه حضور حد اکثری در انتخابات موجب تقویت حضور و نقش آفرینی نظام در تحولات روز جهان ، بالا رفتن اقتدار و مقبولیت نظام ، خنثی کننده توطئه های دشمن و کارآمدی نظام در مواجهه با شرایط موجود در سطح بین الملل می شود افزود: انتظار می رود مردم با بصیرت و حضور مقتدرانه و دشمن شکن ضمن ایجاد فرصتهای جدید برای نظام نقشه های شوم دشمنان زبون را خنثی کنند.

مدیر بررسی و تحلیل بسیج اساتید استان مرکزی افزود: ملت ایران در جهت حفظ و حراست از نظامی که با رشادتها و جانفشانی ها و مجاهدتهایشان بوجود آمده لحظه ای درنگ نکرده و به صورت خودجوش و انقلابی در صحنه حمایت از دستاوردهای گرانبهای انقلاب حاضر شده اند.

وی مهمترین عامل ثبات و امنیت نظام و قدرت بالای گفتمان سازی و بازیگری در عرصه های بین المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارتباط و تعامل بسیار بالای مردم با مسئولین دانست.

باقری افزود: مردم ولایتمدار کشورمان همواره نشان داده اند که وظیفه شناسند و می دانند چگونه رفتار فردی و اجتماعی خود را با شرایط زمانی ومکانی منطبق نمایند تا به انقلاب آسیبی نرسد.