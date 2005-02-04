جمعي از اسلام شناسان جهان وارد ايران مي شوند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني بيست و دومين دوره كتاب سال ، ايران شناسان و اسلام شناساني از كشورهاي فرانسه ، انگلستان، هلند، ايرلند، مكزيك، آمريكا، ژاپن، مصر، عراق، تاجيكستان، افغانستان، و لبنان در مراسم جايزه جهاني كتاب سال حضور دارند .



پرفسور ويليام چيتيك، از آمريكا، ساچيكو موتورآ از ژاپن، پرفسور پي ير لوري از فرانسه، يان هوخن دايك از هلند ، و اليزابت پناولاتسكو از مكزيك از جمله ميهمانان اين مراسم هستند .



بر اساس اين گزارش، ميهمانان و برگزيدگان مراسم جايزه جهاني كتاب سال در ايام حضور در كشورمان در ميزگردها و نشست هاي علمي و پژوهشي به بحث و سخنراني خواهند پرداخت .



اين گزارش حاكي است شماري از ميهمانان خارجي اين مراسم در موزه ملي كتابخانه مجلس، مركز نشر ميراث مكتوب ، پژوهشكده تاريخ علم ، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، و مركز دارالحديث قم به بحث و گفت وگو مي پردازند .



مراسم بيست و دومين دوره كتاب سال جمهوري اسلاتمي ايران و دوازدهمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ، روز سه شنبه 20 بهمن ماه با حضور رئيس جمهور در تالار وحدت برگزار مي شود .



در اين مراسم جوايز برگزيدگان كتاب سال توسط رئيس جمهور اهدا مي شود .

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