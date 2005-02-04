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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

براي حضور در مراسم كتاب سال

جمعي از اسلام شناسان جهان وارد ايران مي شوند

شماري از ايران شناسان و اسلام شناسان مطرح كشورهاي خارجي براي شركت در دوازدهمين دوره جايزه جهاني كتاب سال، هفدهم بهمن ماه وارد تهران مي شوند .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني بيست و دومين دوره كتاب سال ، ايران شناسان و اسلام شناساني از كشورهاي فرانسه ، انگلستان، هلند، ايرلند، مكزيك، آمريكا، ژاپن، مصر، عراق، تاجيكستان، افغانستان، و لبنان در مراسم جايزه جهاني كتاب سال حضور دارند .

پرفسور ويليام چيتيك، از آمريكا، ساچيكو موتورآ از ژاپن، پرفسور پي ير لوري از فرانسه، يان هوخن دايك از هلند ، و اليزابت پناولاتسكو از مكزيك  از جمله ميهمانان اين مراسم هستند .

بر اساس اين گزارش، ميهمانان و برگزيدگان مراسم جايزه جهاني كتاب سال در ايام حضور در كشورمان در ميزگردها و نشست هاي علمي و پژوهشي به بحث و سخنراني خواهند پرداخت .

اين گزارش حاكي است شماري از ميهمانان خارجي اين مراسم در موزه ملي كتابخانه مجلس، مركز نشر ميراث مكتوب ، پژوهشكده تاريخ علم ، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، و مركز دارالحديث قم به بحث و گفت وگو مي پردازند .

مراسم بيست و دومين دوره كتاب سال جمهوري اسلاتمي ايران و دوازدهمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ، روز سه شنبه 20 بهمن ماه با حضور رئيس جمهور در تالار وحدت برگزار مي شود .

در اين مراسم جوايز برگزيدگان كتاب سال توسط رئيس جمهور اهدا مي شود .
کد مطلب 154815

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