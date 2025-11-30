به گزارش خبرنگار مهر، اداره قرآن و حدیث معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه رقابت حفظ چهل حکمت و کتابخوانی از کتاب چهل درس از حکمت‌های نهج البلاغه را برگزار می‌کند.

طلاب برادر دارای پرونده فعال در سامانه نجاح می‌توانند در یک بخش یا هر دو بخش شرکت کنند

فرایند ثبت‌نام از شنبه یکم آذر هزار و چهارصد و چهار از ساعت دوازده آغاز می‌شود و تا پایان سه‌شنبه بیست و پنجم آذر ادامه می‌یابد و سامانه پیشخوان طلبگی نام‌نویسی را انجام می‌دهد.

آزمون کتبی در روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر از ساعت هشت تا دوازده برگزار می‌شود و چهل پرسش سه‌گزینه‌ای برای هر بخش ارائه می‌شود و هر پرسش یک دقیقه زمان دارد و آزمون از راه سامانه پیشخوان طلبگی انجام می‌شود.

اسامی برگزیدگان پس از آزمون در سامانه پیشخوان منتشر می‌شود.

جوایز در ایام ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در آئین ویژه اهدا می‌شود.

جوایز این رقابت شامل ده کمک‌هزینه عتبات و بیست کمک‌هزینه مشهد و چند هدیه نقدی و غیرنقدی دیگر است و این هدایا به برگزیدگان اهدا می‌شود.