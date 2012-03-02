مدارس نوبت صبح اهواز به علت گرد و غبار تعطیل شد

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت پدیده گرد و غبار کلیه مدارس نوبت صبح در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فردا صبح شنبه تعطیل است و دانش آموزان به منظور حفظ سلامتی خود از رفتن به مدارس خودداری کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی کلانشهر اهواز فردا تعطیل نیستند و باید به خدمات رسانی خود انجام دهند.



در همین خصوص معاون اداره کل هواشناسی استان خوزستان گفت: پدیده گرد و غبار حاکم بر هوای خوزستان برای دومین روز متوالی شهرهای مختلف استان را فراگرفت.



علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده گرد و غبار هوا تا فردا( شنبه) در استان خوزستان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود از اواخر وقت امروز شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده نیز در برخی از مناطق در استان باشیم.



غلامپور افزود: با توجه به تشکیل یک موج گرد و غبار در کشور عراق در روز گذشته، از عصر روز پنجشنبه شاهد افزایش غلظت ذرات معلق در آسمان استان بودیم و در حال حاضر هم بسیاری از شهرهای استان از جمله اهواز با پدیده گرد و غبار مواجه هستند.



وی گفت : این موج گرد و غبار روز گذشته ابتدا شهرهایی مانند ایلام و همدان را تحت تاثیر قرار داد و به تدریج ذرات معلق گرد و غبار به مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور رسیدند و استان خوزستان هم تحت تاثیر این موج قرار گرفت و پیش بینی می شود این شرایط تا فردا در استان ادامه داشته باشد.



معاون اداره‌ کل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین از ساعات پایانی امروز بر میزان ابرناکی در استان افزوده می شود و شاهد رگبارهایی پراکنده در برخی شهرهای استان خواهیم بود.



وی افزود: پیش بینی می شود در مناطق مرتفع و شمالی استان میزان بارشها قابل توجه باشد.