اهواز - وقوع مه غلیظ صبحگاهی در اهواز باعث کاهش شدید دید افقی در این شهرستان شده است.
