۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

تشییع پیکر آیت‌الله شفیعی در اهواز

تشییع پیکر آیت‌الله شفیعی در اهواز

اهواز - پیکر آیت‌الله سید علی شفیعی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم اهواز تشییع شد.

