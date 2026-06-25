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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

تجمع بزرگ دسته‌های عزاداری اهواز

تجمع بزرگ دسته‌های عزاداری اهواز

اهواز - دسته‌های عزاداری اهواز در روز عاشورا تجمع عظیم در حرکت به سمت حرم علی بن مهزیار اهوازی برگزار کردند.

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کد مطلب 6870414

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