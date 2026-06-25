https://mehrnews.com/x3cqvy ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ کد مطلب 6870414 استانها خوزستان استانها خوزستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ تجمع بزرگ دستههای عزاداری اهواز اهواز - دستههای عزاداری اهواز در روز عاشورا تجمع عظیم در حرکت به سمت حرم علی بن مهزیار اهوازی برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6870414 کپی شد مطالب مرتبط معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد خط آهن اهواز به شیراز و اصفهان احداث می شود مدارس نوبت صبح اهواز به علت گرد و غبار تعطیل شد بیمارستان ها مملو از بیمار و خیابان های اهواز مملو از مردم است برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر عاشورا اهواز
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