https://mehrnews.com/x39Zwf ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷ کد خبر 6704779 استانها خوزستان استانها خوزستان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷ تگرگ جاده اهواز - شوش را سفیدپوش کرد اهواز - بر اثر بارش شدید تگرگ، جاده اهواز - شوش سفیدپوش شد. دریافت 31 MB کد خبر 6704779 کپی شد مطالب مرتبط اولین سردخانه عمومی اهواز افتتاح شد برخی مناطق اهواز در خاموشی فرو رفتند معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد خط آهن اهواز به شیراز و اصفهان احداث می شود مدارس نوبت صبح اهواز به علت گرد و غبار تعطیل شد بیمارستان ها مملو از بیمار و خیابان های اهواز مملو از مردم است برچسبها تگرگ بارش باران شهرستان شوش اهواز
نظر شما