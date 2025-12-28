  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

تگرگ جاده اهواز - شوش را سفیدپوش کرد

تگرگ جاده اهواز - شوش را سفیدپوش کرد

اهواز - بر اثر بارش شدید تگرگ، جاده اهواز - شوش سفیدپوش شد.

دریافت 31 MB
کد خبر 6704779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها