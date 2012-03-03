عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 81 هزار رای و اختلاف زیاد با حسین رئیسی به عنوان پیروز زود هنگام حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد شناخته شد.

بر اساس اخبار رسیده از خبرنگار مهر در ستاد حوز شرق هرمزگان عبدالکریم هاشمی با کسب 81 هزار رای از سایر رقبا پیشی گرفت. همچنین حسین رئیسی با کسب 31 هزار رای در این حوزه دوم شده است.

همچنان شمار آرا در این حوزه ادامه دارد که تاثیر چندانی در تغییر نماینده این حوزه نخواهد داشت.

در حوزه شرق 290 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند که با رشد 80 درصدی روبرو بوده است، مشارکت مردمی در دوره قبل مجلس در این حوزه 186 هزار نفر بوده است.