  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۳:۴۵

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان شد

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان شد

میناب - خبرگزاری مهر: عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 81 هزار رای پیروز زودهنگام انتخابات شد و به عنوان نماینده حوزه شرق هرمزگان راهی بهارستان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 81 هزار رای و اختلاف زیاد با حسین رئیسی به عنوان پیروز زود هنگام حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد شناخته شد.

بر اساس اخبار رسیده از خبرنگار مهر در ستاد حوز شرق هرمزگان عبدالکریم هاشمی با کسب 81 هزار رای از سایر رقبا پیشی گرفت. همچنین حسین رئیسی با کسب 31 هزار رای در این حوزه دوم شده است.

همچنان شمار آرا در این حوزه ادامه دارد که تاثیر چندانی در تغییر نماینده این حوزه نخواهد داشت.

در حوزه شرق 290 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند که با رشد 80 درصدی روبرو بوده است، مشارکت مردمی در دوره قبل مجلس در این حوزه 186 هزار نفر بوده است.

کد مطلب 1549944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها