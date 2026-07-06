به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، اظهار کرد: همراهی، حمایت و حضور مستمر مردم در صحنه و آیین میلیونی تشییع پیکر پاک رهبر شهید، نشان داد که ملت ایران برای تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی استوار ایستادهاند.
وی افزود: ملت ایران برای انتقام خون شهدا در همه میدانها حضور دارند، هم در میدان جنگ و نبرد، هم در عرصه حضور مردمی و هم در میدان دیپلماسی.
هاشمی نخل ابراهیمی، بیان کرد: باید ضمن گرفتن غرامت و انتقام، خواستههای بهحق ملت ایران از جمله رفع تحریمهای ظالمانه و حقوق کشور درباره تنگه هرمز در مذاکرات محقق شود.
نماینده مردم میناب ، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: اگر دشمنان در مذاکرات به خواستههای بهحق ملت ایران تن ندهند، موضوع بعدی جنگ است که تمامکننده کار خواهد بود و ملت ایران پای کار هستند.
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