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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

هاشمی: ملت ایران برای تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی استوار ایستاده است

هاشمی: ملت ایران برای تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی استوار ایستاده است

بندرعباس - نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور میلیونی ملت در بدرقه امام شهید نشان داد که ملت ایران برای تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی استوار ایستاده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، اظهار کرد: همراهی، حمایت و حضور مستمر مردم در صحنه و آیین میلیونی تشییع پیکر پاک رهبر شهید، نشان داد که ملت ایران برای تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی استوار ایستاده‌اند.

وی افزود: ملت ایران برای انتقام خون شهدا در همه میدان‌ها حضور دارند، هم در میدان جنگ و نبرد، هم در عرصه حضور مردمی و هم در میدان دیپلماسی.

هاشمی نخل ابراهیمی، بیان کرد: باید ضمن گرفتن غرامت و انتقام، خواسته‌های به‌حق ملت ایران از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه و حقوق کشور درباره تنگه هرمز در مذاکرات محقق شود.

نماینده مردم میناب ، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: اگر دشمنان در مذاکرات به خواسته‌های به‌حق ملت ایران تن ندهند، موضوع بعدی جنگ است که تمام‌کننده کار خواهد بود و ملت ایران پای کار هستند.

کد مطلب 6881034

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