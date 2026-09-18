کنترل ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار و کنترل آلودگی، اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع واحدهای کنترل آلودگی تیم‌های تخصصی و عملیاتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آلودگی و ورود آن به بخش‌های مختلف ساحل را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات ۱۰ بوم جاذب در نقاط مختلف کانال و مسیرهای احتمالی ورود آلودگی مستقر شد تا از پیشروی و گسترش آلودگی جلوگیری شود.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، ادامه داد: همچنین تعداد قابل توجهی پد جاذب برای جمع‌آوری و خارج‌سازی آلودگی راه‌یافته به کانال و خور مورد استفاده قرار گرفت.

احمدی‌زاده با اشاره به مشارکت تیم‌های تخصصی و عملیاتی در این عملیات، بیان کرد: حضور به موقع نیروهای کارشناسی و عملیاتی در کنار مشارکت فعالانه محیط زیست، جوامع محلی و مسئولان محلی نقش مؤثری در کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش آلودگی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال کنترل شده است، اما عملیات جمع‌آوری و دفع آلودگی باید با سرعت و جدیت ادامه یابد تا از آثار احتمالی آن بر محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی منطقه جلوگیری شود.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها و جامعه محلی در این عملیات، گفت: نیروهای تخصصی، کارشناسی و عملیاتی بنادر هرمزگان تا زمان کنترل کامل شرایط اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود دنبال خواهند کرد.