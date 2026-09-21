هاشمی: شرق هرمزگان شرایط عادی برای بازگشایی مدارس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی صبح دوشنبه در خصوص وضعیت بازگشایی مدارس به صورت حضوری، اظهار کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش در مرحله نخست، بازگشایی حضوری مدارس است و در مرحله بعد، شرایط مناطق و مدارس به صورت لحظه‌ای بررسی خواهد شد.

وی افزود: در صورت تداوم شرایط فعلی و وقوع جنگ‌های پراکنده در سواحل و همچنین ادامه شرایط ناامن در مناطق مرزی و ساحلی هرمزگان وضعیت مدارس مناطق مختلف در آستانه اول مهر بررسی و نحوه فعالیت آنها به مناطق اعلام می‌شود.

نماینده مردم جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب و رودان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نگرانی مردم در خصوص وضعیت بازگشایی مدارس و شرایط موجود را بارها به مسئولان استانی، شهرستانی و کشوری اعلام کرده‌ایم.

هاشمی ادامه داد: مردم مناطق شرق هرمزگان به ویژه شهرستان‌های جاسک، سیریک، میناب، بشاگرد و رودان با توجه به شرایط منطقه و قرار گرفتن این مناطق در محدوده ساحلی و مرزی، نگرانی‌هایی درباره حضور دانش‌آموزان در مدارس دارند.

وی تأکید کرد: نظر ما با توجه به تداوم تحولات منطقه و شرایط امنیتی موجود، غیر حضوری بودن فعالیت واحدهای آموزشی و مدارس در این مناطق است و انتظار داریم این موضوع در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازگشایی مدارس مورد توجه قرار گیرد.