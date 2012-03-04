به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بابازاده مقدم، گفت: هدف از برگزاری این دوسالانه، بررسی وضعیت فعلی در حوزه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران است تا با نقد و به چالش کشیدن مسائلی که می تواند در جهت چرایی و چگونگی این روند در آینده موثر باشد، گام‌هایی برای زیباتر کردن تهران برداریم.



وی در مورد بخش‌های مختلف دوسالانه افزود: یک بخش به نمایش تجهیزات، مواد و مصالح اختصاص دارد. در این نمایشگاه سعی کردیم از تمامی شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند و پروژه‌هایی داشته اند، نمایندگانی داشته باشیم.



به گفته بابازاده مقدم یکی دیگر از بخش‌ها برگزاری نمایشگاه و نشان دادن آثار هنرمندان و علاقه‌مندانی است که طرح‌های خود را ارسال کرده‌اند. این بخش به صورت رقابتی و در قالب یک مسابقه برپا می‌شود و قرار است طرح‌های منتخبی که قابلیت اجرایی داشته باشند، از سوی سازمان زیباسازی در شهر تهران اجرایی شود.



دبیر دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر البته در مورد دیگر آثار راه یافته به بخش نمایشگاه گفت: همچنین سایر طرح‌های به نمایش درآمده در نمایشگاه، به عنوان آرشیو قابل اجرا در سطح شهر در اختیار تمامی مناطق شهرداری قرار می‌گیرد تا درطی سال از آنها استفاده شود.





بابازاده مقدم در مورد سومین بخش این دوسالانه اظهار کرد: علاوه بر نمایش آثار، به مدت دور روز همایشی برگزار می‌شود که بخش پژوهشی دوسالانه خواهد بود و در آن مقالات و تحقیق های پژوهشگران ارائه می‌شود.



وی سپس در مورد آثاری که تاکنون به دوسالانه ارسال شده است، گفت: طرح‌هایی که برای بخش دیوارنگاری و گرافیک محیطی به دبیرخانه فرستاده شده‌اند، از کیفیت خوب و بالایی برخوردار بوده و می توان گفت 90 درصد آنها قابلیت اجرا شدن در سطح شهر را دارند.



نخستین دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران و با هدف ارتقای کیفیت بصری شهر از 18 تا 21 اسفند ماه در سه بخش مسابقه، نمایشگاه آثار طراحی و نمایشگاه تجهیزات و بخش پژوهش و همایش علمی در محل برج میلاد تهران برگزار می‌شود.