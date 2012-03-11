بررسی مصوبات سفر قبلی رویکرد دولت در سفر چهارم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش به محض ورود به شهرستان کرج و پس از استقبال رسمی مسئولان استان در حالی که بقایی ، ثمره هاشمی، نمایندگان مردم کرج، استاندار و امام جمعه وی را همراهی می کردند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدا را شاکرم که آخرین سفر استانی ام را در سال 90 به استان البرز تجلی گاه طبیعت قرارداد.

وی افزود: استان البرز حرکت پرشتابی را برای پیشرفت آغاز کرده است و آماده حرکت و سازندگی است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در سفر چهارم چندین برنامه مهم در دستور کار دولت است، از ملاقات وزرا با مردم و رسیدگی به مصوبات قبلی و اجرای پروژه های مهم در سطح این استان خبر داد.

رئیس جمهور یادآور شد: ارادات بسیاری به مردم مرکز استان و شهرستان های استان خواهم داشت و از نزدیک با مردم سخن خواهم گفت.

وی از تشکیل کارگروه و شورای عالی اشتغال و جلسه هیئت دولت در این استان با تاکید بر رسیدگی به وضعیت اشتغال استان داد و گفت: جلسه مجزایی نیز با نخبگان استان برگزار می کنیم.

احمدی نژاد از اجرایی شدن بخشی از مصوبات خبر داد و تاکید کرد: موانع اجرای مصوبات باقی مانده در این استان بررسی می شود و سرعت اجرای پروژه های در دست اجرا نیز بررسی می شود.

رئیس جمهوری از رسیدگی به پیشنهادات جدید توسط دولت در پایان سفر جاری خبر داد و اعلام کرد: امیدواریم با رسیدگی به مسائل مردم، این سفر موجب خیر و برکت برای مردم و تلاش بیشتر برای خدمتگزاری باشد.