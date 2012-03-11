مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ستاد ارتباطات مردمی رئیس جمهور مربوط به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور 12 ارگان زیر مجموعه این وزارتخانه در اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز تشکیل شده، اما به دلیل نوع خاص گروههای هدف سازمان بهزیستی، ستاد ارتباطات مردمی این سازمان به طور مستقل در محل اداره بهزیستی کرج تشکیل شد.



مرتضی مکاریان گفت: در این ستاد 22 مددکار حوزه توانبخشی، 20 مددکار حوزه اجتماعی و 15 مددکار حوزه پیشگیری مستقر هستند و مشکلات مددجویان را بررسی می کنند.



وی با ذکر این نکته که ستاد ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی به منظور رفاه حال مراجعان به طور مجزا در دو بخش بانوان و آقایان تشکیل شد، افزود: 10 کاربر مرد و 10 کاربر زن در این ستاد پاسخگوی سوالات مراجعان بوند.



رئیس اداره کل بهزیستی استان البرز همچنین از ثبت درخواستها و مشکلات مددجویان در سامانه بهزیستی کل کشور علاوه بر ثبت در سامانه سامد خبر داد.

