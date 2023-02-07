به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پروین عصر سه‌شنبه در حاشیه تجلیل از همیاران فعال در مشارکت اجتماعی شهرستان کوثر اظهار کرد: ۲۸ پایگاه سلامت اجتماعی در قالب ۴۵ گروه باهدف پیشگیری از آسیب‌ها در اردبیل فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پایگاه سلامت اجتماعی برای ارتقای سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسط جمعیت همیاران سلامت اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد فعالیت می‌کند و یکی از رویکردها در پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌ها، رویکرد جامعه‌نگر است.

معاون توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل بهزیستی اردبیل خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از ۲۰ سال پیش به ایجاد گروه‌های همیار سلامت اجتماعی و ظرفیت‌سازی محلی برای تقویت مشارکت شهروندی و اجتماعی اقدام کرده است.

پروین با بیان اینکه طرح «ارتقای توانمندی‌های شناختی و رفتاری» با هدف اقتدار افزایی جوانان طراحی شده است، گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های روانی -اجتماعی در گروه‌های آسیب‌پذیر در ۶ محله شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و کوثر برگزار می‌شود و طی سال‌های آتی در سایر شهرستان‌ها نیز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: طرح یاد شده زیرمجموعه برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد و ویژه گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال ساکن در مناطق آسیب‌خیز و افراد آسیب‌دیده است.