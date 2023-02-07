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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۲۱

با هدف پیشگیری از آسیب‌ها؛

۲۸ پایگاه سلامت اجتماعی در اردبیل فعالیت می‌کنند

۲۸ پایگاه سلامت اجتماعی در اردبیل فعالیت می‌کنند

کوثر-معاون توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل بهزیستی اردبیل گفت: ۲۸ پایگاه سلامت اجتماعی در قالب ۴۵ گروه باهدف پیشگیری از آسیب‌ها در اردبیل فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پروین عصر سه‌شنبه در حاشیه تجلیل از همیاران فعال در مشارکت اجتماعی شهرستان کوثر اظهار کرد: ۲۸ پایگاه سلامت اجتماعی در قالب ۴۵ گروه باهدف پیشگیری از آسیب‌ها در اردبیل فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پایگاه سلامت اجتماعی برای ارتقای سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسط جمعیت همیاران سلامت اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد فعالیت می‌کند و یکی از رویکردها در پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌ها، رویکرد جامعه‌نگر است.

معاون توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل بهزیستی اردبیل خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از ۲۰ سال پیش به ایجاد گروه‌های همیار سلامت اجتماعی و ظرفیت‌سازی محلی برای تقویت مشارکت شهروندی و اجتماعی اقدام کرده است.

پروین با بیان اینکه طرح «ارتقای توانمندی‌های شناختی و رفتاری» با هدف اقتدار افزایی جوانان طراحی شده است، گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های روانی -اجتماعی در گروه‌های آسیب‌پذیر در ۶ محله شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و کوثر برگزار می‌شود و طی سال‌های آتی در سایر شهرستان‌ها نیز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: طرح یاد شده زیرمجموعه برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد و ویژه گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال ساکن در مناطق آسیب‌خیز و افراد آسیب‌دیده است.

کد مطلب 5703479

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