امام جمعه جدید شهریار منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی سالمی که پیش از در سنگر امامت جمعه خمینی شهر انجام وظیفه می کرد، به عنوان امام جمعه جدید شهرستان شهریار منصوب شدند.

پیش از این حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی خاتمی عهده دار این وظیفه خطیر در شهرستان شهریار بود که با حکم مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به عنوان نماینده ولی فقیه در استان زنجان و امام جمعه شهر زنجان منصوب شدند.



حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ موسی سالمی فرزند علی، متولد ۱۳۴۶ روستای میدانسر قائم شهر پس از اخذ مدرک دیپلم در سال ۱۳۶۲ شمسی وارد مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام در قائم شهر شد.

وی سپس به حوزه علمیه مشهد رفت و دوره سطح متوسط را در مدرسه علمیه الحجة (عج) به پایان رساند. همچنین سطح عالی را از محضر حضرت آیت الله سعیدی کاشمری، حضرت آیت الله موسوی شاهرودی وحضرت آیت الله سید حمزه موسوی فرا گرفت.

سپس به مدت پنج سال در درس خارج حضرت آیت الله علی فلسفی، حضرت آیت الله مرتضوی و حضرت آیت الله رضا زاده شرکت کرد. وی همزمان با تحصیل از سال ۱۳۶۵ در مدرسه های الحجة (عج)، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، امام حسین علیه السلام، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، محمد فاضل لنکرانی و مکتب زینب به تدریس پرداخت.

وی از سال ۱۳۶۹ برای تبلیغ به شهرهای یزد، ایلام، کرمان، بابل و آمل سفر کرده است. وی به مدت دو سال امام جمعه گیلانغرب و به مدت چهار سال امام جمعه اسد آباد بوده و برای مدت سه سال امامت جمعه خمینی شهر را برعهده داشتند.