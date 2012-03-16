صله رحم و کنار گذاشتن اختلافات مهمترین فایده نوروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه های نماز جمعه گناباد افزود: اگر چه به بهانه نوروز خریدهای اضافی و البته افراط و تفریط هایی صورت می گیرد اما به جنبه های مثبت نوروز نیز باید توجه داشت.

وی گفت: سنت ها و مراسم غلط فراوانی نیز به آئین نوروز وارد شده است که از آن جمله می توان به آتش بازی، ترقه بازی، رها کردن درس و کار، رعایت نکردن مرز محرم و نامحرم و بدحجابی اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران اشاره کرد و گفت: مبارزات دکتر مصدق و آیت الله کاشانی برای ملی شدن صنعت نفت سرانجام نتیجه داد و دست قدرت های بیگانه از ایران کوتاه شد اما متاسفانه قدرتهای غربی با ترفندهای گوناگون تلاش کردند ایران را به عنوان یک کشور تک محصولی درآورده و استثمار کنند که هنوز هم آثار آن باقی مانده است.

وی حادثه قرآن سوزی در افغانستان اشاره کرد و گفت: اگر چه آمریکایی ها از این اقدام خود عذر خواهی کردند اما با توجه به اینکه این حوادث بارها اتفاق افتاده است مسلمین باید برای آن چاره اندیشی کنند.