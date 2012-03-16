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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

امام جمعه گناباد:

صله رحم و کنار گذاشتن اختلافات مهمترین فایده نوروز است

صله رحم و کنار گذاشتن اختلافات مهمترین فایده نوروز است

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: صله رحم، کنار گذاشتن اختلافات، نظافت فردی و عمومی و زنده شدن دوباره طبیعت از مهمترین شاخصه های نوروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه های نماز جمعه گناباد افزود: اگر چه به بهانه نوروز خریدهای اضافی و البته افراط و تفریط هایی صورت می گیرد اما به جنبه های مثبت نوروز نیز باید توجه داشت.

وی گفت: سنت ها و مراسم غلط فراوانی نیز به آئین نوروز وارد شده است که از آن جمله می توان به آتش بازی، ترقه بازی، رها کردن درس و کار، رعایت نکردن مرز محرم و نامحرم و بدحجابی اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران اشاره کرد و گفت: مبارزات دکتر مصدق و آیت الله کاشانی برای ملی شدن صنعت نفت سرانجام نتیجه داد و دست قدرت های بیگانه از ایران کوتاه شد اما متاسفانه قدرتهای غربی با ترفندهای گوناگون تلاش کردند ایران را به عنوان یک کشور تک محصولی درآورده و استثمار کنند که هنوز هم آثار آن باقی مانده است.

وی حادثه قرآن سوزی در افغانستان اشاره کرد و گفت: اگر چه آمریکایی ها از این اقدام خود عذر  خواهی کردند اما با توجه به اینکه این حوادث بارها اتفاق افتاده است مسلمین باید برای آن چاره اندیشی کنند.

کد مطلب 1561291

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