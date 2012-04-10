طرح پزشک خانواده شهری در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده به خبرنگار مهر گفت: بر اساس طرح پزشک خانواده، تمامی خانواده‌های شهری دارای پزشک خانواده خواهند شد که در صورت لزوم به صورت رایگان ویزیت ‌می شوند.

وی بیان کرد: این طرح تاکنون در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا درآمده و جنبه‌های مثبت آن بررسی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بر اساس این طرح بیماران تنها با ارجاع این پزشکان، امکان مراجعه به پزشک متخصص را پیدا می کنند.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح از شلوغی کلینیکهای پزشکی می کاهد و سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان می‌شود و عدالت در سلامت را تحقق می بخشد.

مشارکت مردم موجب تحقق اهداف این طرح می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این طرح ابتدا از مهرماه سال جاری در شهر گچساران اجرا می شود و در مراحل بعدی در دهدشت و یاسوج به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه این طرح تنها با همکاری عمومی مردم عملی خواهد شد، اظهار داشت: اگر در این خصوص فرهنگسازی نشود قطعا مخالفتهای مردمی را در بر خواهد داشت.

کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل اجرای طرح پزشک خانواده

نبوی زاده تاکید کرد: لازم است مزایای این طرح به اطلاع مردم رسانده شود تا شاهد تحقق اهداف آن باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفیقت اجرای این طرح در روستاها، گفت: هم اکنون 100 پزشک خانواده در مراکز درمانی روستایی استان مشغول فعالیت هستند.

نبوی زاده کمبود نیروی انسانی را مهمترین مشکل اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: طی ماههای آینده زیرساختهای اجرای این طرح در استان مهیا می شود.