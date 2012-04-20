تظاهرات مردم اردن علیه رژیم / مخالفت با فضای امنیتی حاکم بر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مردم اردن در شهرهای مختلف در مخالفت با فساد حاکم و همچنین فضای امنیتی موجود در کشور و اجرا نشدن اصلاحات اساسی مورد نظرشان دست به تظاهرات زدند.



این تظاهرات به مناسبت سالروز سرکوب تظاهرات مردمی در آوریل 1989 که شماری از تظاهرات کنندگان به ضرب گلوله نیروهای رژیم حاکم کشته شدند، برگزار شد.



بزرگداشت این روز چند روز پس از آزادی 32 نفر از فعالان جنبش مردمی صورت می گیرد که در برابر ساختمان نخست وزیری در امان و در استان الطفیله در جنوب پایتخت دستگیر شده بودند.



همچنین دهها نفر از اعضای ائتلاف جوانان و مردم، درمقابل مسجد الحسینی در مرکز امان در پی نماز جمعه امروز همزمان با تظاهراتی که جنبش در دیگر استانها برگزار کرد، دست به اعتصاب زدند.



شهروندان اردنی در تظاهرات امروز خود بر ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی واقعی و برچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر زندگی مردم شدند.



تظاهرات کنندگان همچنین تصمیم دولت اردن برای افزایش بهای برق و برخی کالاهای اساسی را محکوم کردند و با انتقاد از قانون اخیر پارلمان، آن را دموکراسی عصر حجر توصیف کردند.



همچنین تظاهرات اعتراض آمیزی پس از پایان نماز جمعه در استان اربد در شمال امان در مخالفت با قانون انتخابات و تاکید بر اجرای اصلاحات واقعی و مبارزه با فساد حاکم برگزار شد.



پانزده آوریل 1989 اردن صحنه تظاهرات اعتراض آمیز مردم خمشگین این کشور بود که به سبب یورش نیروهای امنیتی با درگیریهایی همراه شد، این درگیریها از شهر معان در جنوب اردن آغاز و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله اربد گسترش یافت.