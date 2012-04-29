به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیر کل بهزیستی استان سمنان، سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان گرمسار منصوب شد.

بر اساس این حکم امیر خراسانی، مدیر کل بهزیستی سمنان، ایران جورابلو را به عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان گرمسار منصوب کرد و از زحمات و تلاشهای علیرضا عبدالشاهی رئیس قبلی این اداره تجلیل و قدردانی شد.

اعزام مددجویان استان سمنان به مشهد مقدس

تعدادی از مددجویان سمنان و گرمسار برای زیارت حرم ثامن الحجج(ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.

در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی اعضای جامعه هدف بهزیستی، 31 نفر از مددجویان خواهر و برادر تحت پوشش بهزیستی گرمسار و حدود 90 نفر از شهرستان سمنان در حوزه امور اجتماعی و توانبخشی، با هدف زیارت امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا(ع) توسط سازمان از طریق مسیر هوایی به مشهد مقدس اعزام شدند.

بازدید سرزده از مرکز توانبخشی ساعی در گرمسار

علیرضا عبد الشاهی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان گرمسار به همراه کارشناس مراکز غیر دولتی، از مرکز توابخشی حرفه آموزی روزانه دخترانه ساعی بازدید کردند.

مسئولان با بازدید از امکانات این مرکز از نحوه کلاسهای آموزشی معلولان و توانمندیهای آنان، احساس رضایت کرده و از نزدیک با عملکرد و نحوه فعالیت آن آشنا شدند.

مسئولان بهزیستی گرمسار در این بازدید در خصوص مسائل و مشکلات مرکز توانبخشی ساعی بحث و تبادل نظر کردند.

زهرا مهدوی نیا مدیر داخلی این مرکز نیز در این بازدید با اشاره به نحوه فعالیت مرکز توانبخشی ساعی، خاطر نشان کرد: این مرکز با ظرفیت 55 نفر از سال 1386 شروع به فعالیت کرده است و پرسنل و مربیان برای توانمندسازی و حرفه آموزی به فرزندان معلول، تمام تلاش خود را به کار می گیرند و از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.