رئیس بهزیستی دشتی: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از اولویت‌ها است

بوشهر- رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی گفت: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از اولویت‌های اصلی این اداره است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهمنی عصر یکشنبه با همراهی کارشناسان تخصصی، از مرکز حرفه‌آموزی پسرانه بالای ۱۴ سال «جهش» بازدید به‌عمل آورد. کرد و در این بازدید ضمن حضور در بخش‌های مختلف مرکز، از نمایشگاه و محصولات تولیدشده توسط توان‌خواهان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آموزش‌های مهارتی، فعالیت‌های حرفه‌آموزی و توانمندسازی مددجویان قرار گرفت.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های هدفمند و مهارت‌محور، اظهار کرد: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از اولویت‌های اصلی این اداره است و مراکز حرفه‌آموزی نقش مهمی در ایجاد استقلال، افزایش اعتمادبه‌نفس و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار برای توان‌خواهان دارند.

وی افزود: حمایت حداکثری از مراکز تحت نظارت، در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توانبخشی و حمایتی و ایجاد فرصت‌های مؤثر برای رشد و شکوفایی جامعه هدف، با جدیت دنبال می‌شود.

این بازدید با هدف تقویت تعامل، حمایت مستمر، بررسی میدانی عملکرد مرکز و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات و در راستای تحقق اهداف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی انجام شد.

