به گزارش خبرنگار مهر، علی بهمنی عصر یکشنبه با همراهی کارشناسان تخصصی، از مرکز حرفهآموزی پسرانه بالای ۱۴ سال «جهش» بازدید بهعمل آورد. کرد و در این بازدید ضمن حضور در بخشهای مختلف مرکز، از نمایشگاه و محصولات تولیدشده توسط توانخواهان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آموزشهای مهارتی، فعالیتهای حرفهآموزی و توانمندسازی مددجویان قرار گرفت.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت آموزشهای هدفمند و مهارتمحور، اظهار کرد: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از اولویتهای اصلی این اداره است و مراکز حرفهآموزی نقش مهمی در ایجاد استقلال، افزایش اعتمادبهنفس و فراهمسازی زمینه اشتغال پایدار برای توانخواهان دارند.
وی افزود: حمایت حداکثری از مراکز تحت نظارت، در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توانبخشی و حمایتی و ایجاد فرصتهای مؤثر برای رشد و شکوفایی جامعه هدف، با جدیت دنبال میشود.
این بازدید با هدف تقویت تعامل، حمایت مستمر، بررسی میدانی عملکرد مرکز و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات و در راستای تحقق اهداف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی انجام شد.
نظر شما