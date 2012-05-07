ذوالفقار عباسی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموریت اصلی و اساسی بسیج مقابله با تهدیدات نرم، گسترش ارزشهای انقلاب ، دفاع از آرمانهای نظام و ایجاد زمینه امیدواری و رضایت مندی در مردم است.

مسئول بسیج سازندگی بسیج دانشجویی استان بوشهر ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های بسیج دانشجویی استان اردوهای جهادی است که ما نیز سعی کرده ایم در این زمینه عملکرد خوب و مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به آثار ارزشمند تشکیل اردوهای جهادی بسیج دانشجویی اضافه کرد: دانشجو به عنوان یک قشر تاثیرگذار با حضور در این مناطق می‌تواند از نزدیک محرومیتهای عرصه آموزشی، بهداشتی، مسکن، فرهنگی و... را ببینند.

عباسی فر عنوان کرد: برای دانشجویان این بهترین فرصتی است که بتوانند از توانمندیهای آموزشی خود در بحث کاربردی استفاده کنند و به صورت عملی آن را به کار بگیرند.

وی افزود: ازجمله امتیازاتی که اردوهای جهادی دارند این است که فاصله بین دانش آموز و دانشجو در این اردوها به حداقل می رسد یعنی یک دانش آموز می‌تواند از ظرفیتهای علمی و توانمندی‌های تخصصی یک دانشجو به نحوی شایسته استفاده کند.

این مسئول ادامه داد: ازجمله آثار مثبت دیگر این اروها، و حضور جوانان بسیجی در مناطق محروم، ایجاد زمینه های خوشبینی و رضایت مندی دربین اهالی روستا است.

وی افزود: حضور دانشجویان در مناطق محروم می تواند به عنوان مشاوران جوان مسئولان در حوزه های مختلف کمک کند و نهایتا قسمتی از مشکلات موجود در روستاها را حل کند.

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان بوشهر با بیان این مطلب که اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان از سال 86 و با شرکت 9 گروه جهادی از مراکز دانشگاهی استان شروع شد، افزود: در سال 90 این تعداد گروه به 31 مرکز دانشگاهی با اعزام 31 گروه جهادی افزایش یافت که این افزایش در سال 91 به 100 درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به این موضوع که این اردوها تنها منحصر به تابستان نیست، گفت: این اردوها علاوه بر تابستان در تعطیلات میان دو ترم و عید نوروز نیز ادامه دارد.

عباسی‌فر با بیان اینکه هر دانشگاه نزدیک ترین منطقه محروم خود را پوشش می دهد، عنوان کرد: این اردوها در زمینه های کشاورزی، علمی و آموزشی، بهداشت، فنی و حرفه ای، عمرانی و.... برگزار می شود.

وی در مورد نحوه ثبت نام در دوره‌های جهادی نیز اظهار داشت: هر سال طی یک اطلاع رسانی در اوایل اردیبهشت شروع ثبت نام شروع می شود و دانشجویان می‌توانند در این دوره‌ها ثبت‌نام کنند.