آوای ملکوتی قرآن در دامغان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی ظهر روز دوشنبه در محفل انس با قرآن که در مسجد الهادی(ع) شهرک انقلاب دامغان با حضور خواهران برگزار شد افزود: توجه به قرآن و انس به این کتاب آسمانی در زندگی ضروری است.

وی اظهار داشت: برگزاری محافل انس با قرآن از برکات انقلاب اسلامی و احیای ارزش های دینی و قرآنی است.

تقوی با اشاره به فضیلت های ماه رجب، موفقیت هر مسلمانی را در گرو انس با قرآن و استفاده از آموزه های این کتاب بزرگ دانست و گفت: اگر ما در جامعه اسلامی شاهد مشکلات و ناهنجاری هایی هستیم دلیلش دوری و فاصله گرفتن مردم و جامعه اسلامی از فرهنگ ناب قرآنی است.

در پایان این مراسم که با حضور استاد نجمه ترابی شاندیز برگزار شد از چند تن اصحاب قرآن در شهرستان دامغان قدردانی به عمل آمد.

تلاوت مجلسی توسط چند تن از قاریان برجسته استان سمنان و اجرای همخوانی قرآن و تواشیح از دیگر عناوین این محفل نورانی بود.