به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر از ۱۱ بهمن برای اهالی رسانه آغاز به کار کرد و امروز ۱۵ بهمن سه فیلم سینمایی «مارون»، «دختر پری خانم» و «زندهشور» قرار است در سه سانس در پردیس سینمایی ملت، خانه رسانه، به نمایش دربیایند تا اهالی رسانه بتوانند به تماشا و نقد و بررسی این آثار بپردازند.
فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیهکنندگی مهدی صاحبی در سانس اول ساعت ۱۴ اکران میشود.
این فیلم به روایت زندگی و مجاهدتهای شهید هدایتاله طیب میپردازد و امیرحسین فتحی نقش شهید را در این فیلم ایفا میکند.
جمشید هاشمپور، محمدرضا فتحی، ملیکا مبارکشینا (از روسیه)، سازیه مشه اردیل (از ترکیه)، محمد صدیقی مهر، فلیپ ساپرکین، ایمان برات پور، مهدی مددکار، الهام روشن، علیرضا گیلوری، گیتا یاسری، محمدرضا گشانی، امیرارسلان فروردین، مجید رنگی، ابوالفضل غلامی، کیانا دژکامه، غلامرضا قنواتی، حسین رشیدی، مهدیه عرب، حسین رضایی و شهرام جلیلیان در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نان، سیاست، و توطئهای که در رگهای زمین کاشته شد ...»
حضور مرضیه برومند در «دختر پری خانم»
فیلم «دختر پریخانم» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا معتمدی در آخرین سانس امروز ساعت ۱۶:۳۰ به نمایش در میآید.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «آرزوی مردی برآورده میشود اما او دیگر آن آرزو را نمیخواهد ...»
علیرضا معتمدی، سها نیاستی، مرضیه برومند، صحرا اسدالهی، سارا خدادادی و زهرا خدادادی بازیگران «دختر پری خانم» هستند.
«زندهشور» کاظم دانشی فیلم سوم روز روز پنجم جشنواره
ساعت ۱۹ پردیس سینمایی ملت پذیرای اکران فیلم سینمایی «زندهشور» به کارگردانی کاظم دانشی است.
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