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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

عصر شنبه/

ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در همدان برپا می شود

ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در همدان برپا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان گفت: ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف عصر امروز در همدان کار خود را آغاز می کند.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در فضایی افزون بر هشت هزار مترمربع و در سه سالن ابن‌سینا، الوند و هگمتانه نمایشگاه بین‌المللی استان همدان دایر می شود.

بیاناتی اضافه کرد: بیش از 80 واحد تولیدی در زمینه فرش و تابلوفرش از مراکز مهم تولید فرش ایران در این نمایشگاه حاضر می شوند.

وی گفت: بوکان، تبریز، اراک، اصفهان، نائین، مشهد، قم، کرمان تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

بیاناتی با بیان اینکه نمایشگاه فرش دستباف جلوه‌ای از تاریخ، هنر، فرهنگ و کار و سرمایه ایرانی را به صورت همزمان در خود نهفته دارد، گفت: به منظور حضور بی‌دغدغه و راحت واحدهای فرش در همدان به نسبت دیگر نمایشگاه‌های تخصصی در تعرفه‌ها تا بیش از 50 درصد تخفیف اعمال شده است.

وی گفت: این تخفیف به منظور تشویق حضور برای واحدهای بزرگ فرش اعمال شده تا با حضور در همدان به غنای این نمایشگاه بیفزایند.

بیاناتی یادآور شد: ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف تا 27 خردادماه سال جاری همه روزه از ساعت 16 تا 22 پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 1621917

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