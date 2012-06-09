ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در همدان برپا می شود

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در فضایی افزون بر هشت هزار مترمربع و در سه سالن ابن‌سینا، الوند و هگمتانه نمایشگاه بین‌المللی استان همدان دایر می شود.

بیاناتی اضافه کرد: بیش از 80 واحد تولیدی در زمینه فرش و تابلوفرش از مراکز مهم تولید فرش ایران در این نمایشگاه حاضر می شوند.

وی گفت: بوکان، تبریز، اراک، اصفهان، نائین، مشهد، قم، کرمان تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

بیاناتی با بیان اینکه نمایشگاه فرش دستباف جلوه‌ای از تاریخ، هنر، فرهنگ و کار و سرمایه ایرانی را به صورت همزمان در خود نهفته دارد، گفت: به منظور حضور بی‌دغدغه و راحت واحدهای فرش در همدان به نسبت دیگر نمایشگاه‌های تخصصی در تعرفه‌ها تا بیش از 50 درصد تخفیف اعمال شده است.

وی گفت: این تخفیف به منظور تشویق حضور برای واحدهای بزرگ فرش اعمال شده تا با حضور در همدان به غنای این نمایشگاه بیفزایند.

بیاناتی یادآور شد: ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف تا 27 خردادماه سال جاری همه روزه از ساعت 16 تا 22 پذیرای بازدیدکنندگان است.