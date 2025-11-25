به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیمحمدی عصر سهشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه تخصصی فرش دستباف که با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی همدان، معاون امور بازرگانی ادارهکل و نمایندگان تشکلهای تخصصی فرش برگزار شد، اظهار کرد: استان همدان میراثی گرانسنگ در حوزه فرش دارد و باید این ظرفیت ارزشمند به نسل جوان معرفی و احیا شود.
وی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه با هدف بازآفرینی و احیای فرش اصیل استان طراحی شده است، گفت: با حضور استانهای پیشرو در هنر صنعت فرش، این رویداد به یکی از گستردهترین گردهماییهای تخصصی کشور در این حوزه تبدیل خواهد شد.
مدیرکل صمت استان همدان افزود: دعوت از تجار، صادرکنندگان و بازرگانان خارجی در دستور کار قرار دارد تا زمینه برای توسعه بازارهای صادراتی و تقویت ارتباطات اقتصادی در حوزه فرش همدان فراهم شود.
محمدی با اشاره به همکاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی همدان و تشکلهای فرش استان اعلام کرد: نمایشگاه تخصصی فرش از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار میشود و بازدید برای علاقهمندان از ساعت ۱۵ تا ۲۱ آزاد است.
وی از برنامههای جانبی نمایشگاه نیز خبر داد و گفت: برگزاری پنلهای آموزشی، مسابقات طراحی و بافت، میز تخصصی فرش و امضای تفاهمنامههای حمایتی از جمله اقداماتی است که در حاشیه نمایشگاه اجرا خواهد شد.
مدیرکل صمت استان همدان نمایشگاه تخصصی فرش را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای واقعی این هنر-صنعت اصیل توصیف کرد و افزود: این رویداد زمینه ارتباط مستقیم میان هنرمندان، تولیدکنندگان، پژوهشگران و فعالان بازار بینالمللی فرش را فراهم میکند.
