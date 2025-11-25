  1. استانها
نمایشگاه تخصصی فرش دست‌باف همدان میزبان بافندگان و تجار جهانی می‌شود

همدان – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: نمایشگاه تخصصی فرش دست‌باف همدان با هدف احیای ظرفیت‌های اصیل این هنر و با حضور تجار بین‌المللی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‌محمدی عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه تخصصی فرش دست‌باف که با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان، معاون امور بازرگانی اداره‌کل و نمایندگان تشکل‌های تخصصی فرش برگزار شد، اظهار کرد: استان همدان میراثی گران‌سنگ در حوزه فرش دارد و باید این ظرفیت ارزشمند به نسل جوان معرفی و احیا شود.

وی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه با هدف بازآفرینی و احیای فرش اصیل استان طراحی شده است، گفت: با حضور استان‌های پیشرو در هنر صنعت فرش، این رویداد به یکی از گسترده‌ترین گردهمایی‌های تخصصی کشور در این حوزه تبدیل خواهد شد.

مدیرکل صمت استان همدان افزود: دعوت از تجار، صادرکنندگان و بازرگانان خارجی در دستور کار قرار دارد تا زمینه برای توسعه بازارهای صادراتی و تقویت ارتباطات اقتصادی در حوزه فرش همدان فراهم شود.

محمدی با اشاره به همکاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان و تشکل‌های فرش استان اعلام کرد: نمایشگاه تخصصی فرش از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان برگزار می‌شود و بازدید برای علاقه‌مندان از ساعت ۱۵ تا ۲۱ آزاد است.

وی از برنامه‌های جانبی نمایشگاه نیز خبر داد و گفت: برگزاری پنل‌های آموزشی، مسابقات طراحی و بافت، میز تخصصی فرش و امضای تفاهم‌نامه‌های حمایتی از جمله اقداماتی است که در حاشیه نمایشگاه اجرا خواهد شد.

مدیرکل صمت استان همدان نمایشگاه تخصصی فرش را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های واقعی این هنر-صنعت اصیل توصیف کرد و افزود: این رویداد زمینه ارتباط مستقیم میان هنرمندان، تولیدکنندگان، پژوهشگران و فعالان بازار بین‌المللی فرش را فراهم می‌کند.

