سرهنگ پاسدار حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس در پاییز سال جاری خبر داد و گفت: این دوره از جایزه در آبان ماه برگزار خواهد شد و مراحل اجرایی آن بعد از برگزاری کنگره شعر دفاع‌ مقدس در تیرماه سال جاری، روند سریعتری به خود خواهد گرفت.

وی افزود: تصمیم قطعی ما بر این است تا در این دوره از جشنواره در انتخاب دبیران بخش‌های مختلف داوری، تغییراتی ایجاد کنیم و از حضور نیروهای تازه که تا پیش از این کمتر از آنها استفاده شده بود، بهره ببریم.

رسولی ادامه داد: برای برگزاری این دوره از جایزه، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال اقدام به خرید آثار مورد نیاز برای داوری‌ها کردیم و در عین حال با انتشار فراخوانی نیز از ناشران خواسته‌ایم که آثار منتشر شده خود در حوزه‌های مختلف جشنواره را که احیانا در نمایشگاه ارائه شده و از دید ما پنهان بوده است، برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ما ارسال کنند.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت برگزاری ششمین جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) نیز گفت: جایزه یوسف برای سال جاری هنوز فراخوان خود را منتشر نکرده است اما این جایزه نیز به روال معمول امسال نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بحث جایزه ادبی یوسف تلاش ما بر این است که دبیر جایزه همانند جایزه کتاب سال دفاع مقدس از نیروهای جدید انتخاب شود. در عین حال سعی داریم از وجود دبیر جشنواره سال گذشته نیز در امور اجرایی جشنواره به نحو شایسته‌ای بهره ببریم.

رسولی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد مجمع ناشران دفاع مقدس نیز گفت: این تشکل یک نهاد صنفی خصوصی است و ارتباط سازمانی با بنیاد ندارد و از سوی دیگر به دلیل پاره‌ای از ملاحظات از دوستان نشر صریر نیز خواسته‌ایم که به دلیل ارتباط با بنیاد از عضویت در این مجمع انصراف دهند که این مساله مورد تاکید خود آنها نیز بوده است.