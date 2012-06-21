تیم نایب قهرمان فوتبال بانوان کشور از مشکلات مالی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهنوی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی راههای حمایت از این تیم افزود: به دلیل عدم پوشش رسانه ای، اسپانسرها نیز تمایلی برای حمایت از تیم فوتبال بانوان گرگان ندارند.

وی افزود: علاوه بر آن ما نیز در اجرای برنامه ها و تامین مالی بازیکنان دچار مشکلاتی هستیم که باعث ایجاد نگرانی در حفظ تعدادی از بازیکنان شده.

وی همچنین از غیرت و تلاش بازیکنان سرخپوشان که با وجود مشکلات فراوان با کمترین توقع حاضر شدند برای تیم استان خود بازی کنند تشکر کرد.

دهنوی در پایان خواستار حمایت و همراهی هرچه بیشتر هیئت فوتبال گرگان و استان به عنوان متولی این تیم شد تا باری دیگر شاهد بالندگی و رشد ورزش بانوان گرگانی باشیم.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان افزود: با توجه به اینکه بانوان گرگانی توانستند با حداقل امکانات در فصل گذشته چنین افتخاری را برای گرگان در سطح کشور به دست آورند، ما وظیفه خود می دانیم تا با سرلوحه قرار دادن تجربیات سال گذشته شرایط بهتری را برای آنان فراهم سازیم.

مجید دزیانی اضافه کرد: در این راستا فعالیت هایی مانند راه انداری سایت باشگاه که تاثیر فراوانی در جذب اسپانسر و شناخته شدن تیم دارد، تشکیل کمیته مشورتی با حضور پیشکسوتان تیم و بررسی عملکرد تیم در سال 90، رایزنی با خانم مریم آزمون و انتخاب ایشان به عنوان مدیر فنی تیم و همچنین جذب اسپانسر هایی چون موسسه مالی و اعتباری صالحین و ایران زمین انجام شده است.

دزیانی همچنین از تعهد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برای پرداخت 20میلیون تومان به منظور حمایت از این تیم گرگانی خبر داد.

سمیه گوهری معاون ورزش بانوان تربیت بدنی گرگان نیز در این جلسه با اشاره به حمایت های هیئت فوتبال در فصل گذشته گفت: سازمان تربیت بدنی تاکنون مبلغی را برای حمایت از تیم در نظر نگرفته است ولی تمام تلاش خود را در حمایت از بانوان افتخار آفرین گرگانی دارد.

بهناز نقوی، نایب رئیس هیئت فوتبال استان نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد با تعامل بیشتر باشگاه و هیئت فوتبال شهرستان گرگان، تیم سرخپوشان بتواند در این دوره از مسابقات مقام قهرمانی را از آن خود کند.

در پایان جلسه عیسی اتراچالی رئیس هیئت فوتبال گرگان ضمن تقدیر از مدیرکل تربیت بدنی استان و حمایت از ورزش بانوان استان اظهار کرد:طبق مصوبه در این دوره از رقابت ها برای تمرین بانوان استان زمین روستای کریم آباد در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: باید امسال نگاهی نو به فوتبال داشت و از هرگونه حمایت و کمک مالی به این تیم که توانست با اراده و تلاش مضاعف چنین عنوانی را کسب کند دریغ نکرد.



یادآوری می شود تیم فوتبال بانوان سرخ پوش گرگانی در سال 90 تنها با اختلاف یک امتیاز به تیم قهرمان، موفق شد به مقام نایب قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان ایران دست یابد.