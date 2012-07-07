تخلف یا تقلب در کنکور دانشگاه آزاد گزارش نشد/ اعلام نتایج نیمه دوم شهریور

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: گاهی اوقات ممکن است در کنکوری از داوطلبان کاغذی یا جزوه ای گرفته یا مشاهده شود داوطلبی روی پاسخنامه داوطلب دیگری نگاه کند.

وی ادامه داد: این موارد هیچ تقلب یا تخلفی در کنکور غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد گزارش نشده است و این کنکور بدون حاشیه پایان یافت.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد که نتایج این آزمون نیمه دوم شهریورماه سال جاری اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، کنکور غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شد.