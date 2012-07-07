آغاز سومین دوره مسابقات قرآن در خانه ویژه خانواده ایثارگران در قم

مهدی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سومین دوره مسابقات قرآن در خانه ویژه خانواده شهدا بیان کرد: 2 جزء از آن به پایان رسیده است و هم اکنون سومین دوره آن در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات جزوه مفاهیم جزء سوم قرآن کریم با جزوه آموزش غیر حضوری و مکاتبه ای مفاهیم قرآن کریم" با تالیف مهدی محمودیان از سوی بیت القرآن امام علی(ع) و با هماهنگی اداره کل فرهنگی بنیاد شهید تهیه شده طی دو ماه مورد مطالعه شرکت کنندگان قرار می گیرد.



پهلوانی گفت: این مسابقات هر 2 ماه یکبار برگزار می شود که از ابتدای امسال آغاز شده و این دوره از آن تا مرداد ماه به طول می انجامد.



وی بیان کرد: این برنامه با هدف برگزاری آموزش غیر حضوری قرآن کریم در بین خانواده های ایثارگر، ترویج فرهنگ قرآنی، انس با قرآن و آشنایی با مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود.



شرکت 800 نفر در این مسابقات



معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: درهر مرحله 800 نفر شرکت می کنند که به آنها اطلاع رسانی شده و جزوه دریافت می کنند تا در دوره ها شرکت کنند.



وی با اشاره به اینکه در پایان هر دوره شرکت کنندگان به پاسخ نامه ها جواب داده و 10نفر بعنوان برگزیده انتخاب می شوند افزود: در پایان پس از برگزاری آزمون به آن ها جوایز کمک هزینه حج و همچنین عتبات عالیات تقدیم خواهد شد.



پهلوانی گفت: علاوه بر برگزاری آزمون پس از پایان هر دوره، پایان سال با پایان 30 جزء آزمون کلی برگزار می شود.