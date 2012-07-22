زن و مرد، نیاز به ارتباط حیاتى و وابستگى متقابل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، ظهر یکشنبه در همایش روابط دختر و پسر که با حضور دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد افزود: حدود ارتباط مناسب بین دختر و پسر همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان علوم اجتماعی بوده است.

وی بحث را در سه محور آمار، تفاوت های پسر و دختر در نگاه به ارتباط با جنس مخالف و علاقمندی و جاذبه میان فردی تقسیم کرد و اظهار داشت: یکی از آمارهای ارائه شده در مورد طلاق نشان می دهد 85 درصد طلاق ها مربوط به ازدواج هایی است که با ارتباط قبل از ازدواج و بدون اطلاع خانواده ها صورت می گیرد.

هادی در مقایسه ای میان نگاه پسر و دختر به ارتباط گفت: خوشبختی از نگاه خانم ها داشتن یک رابطه صمیمانه است و از نگاه مردها داشتن تسلط، قدرت و موقعیت اجتماعی، در مردان اهمیت به تسلط خیلی مهمتر از طرف مقابل است اما خانم ها به راحتی پدر و مادر را فدای همسر می کنند و همیشه وفادارترند.

این روانشناس گفت: مردها به خاطر حفظ موقعیت اجتماعی قسمت زیادی از وقت خود را به بیرون از خانه اختصاص می دهند اما خانم ها روابط بیرون از خانه را محدود و تنها برای برطرف کردن بعضی نیازها می خواهند.

هادی افزود: در مردها اگر احساس وفاداری، تعهد شرعی یا اجتماعی و یا تربیت خانوادگی تعهد آور و وفادار نباشد متعهد نخواهند بود و این به دلیل احساس قدرتی است که در آنها وجود دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه پذیرش محبت را در خانم ها بالا دانست و اظهار داشت: خانم ها اگر کلمات محبت آمیز بشنوند بعید است تحت تاثیر قرا نگیرند و این به دلیل ذات کاملا عاطفی و اثر پذیری آنان است.

هادی بحث جاذبه میان فردی را در دو بخش آرمان ها و آرزوها و برآوردن نیازها تقسیم بندی کرد و گفت: انسان از بچگی بر اساس تجربیات با واسطه و بی واسطه آرمان پیدا می کند، داستان ها و موسیقی در یافتن آرمان ها تاثیر گذارند، اگر انسان احساس کند چیزی یا کسی مصداق آرمان های ذهنی اوست ناخودآگاه به آن علاقمند می شود اما زمانی که می بیند بیشتر مولفه ها هماهنگی ندارند تب عشق به عرق می نشیند.

وی ادامه داد: برآوردن نیازها نیز ایجاد علاقه می کند هر چیز یا کسی که نیاز های انسان را برآورده کند انسان نسبت به آن ابراز علاقه می کند. در ماه رمضان چقدر به آب احتیاج داریم و احساس نیاز می کنیم همان قدر به آب علاقمند می شویم.

هادی در پایان با اشاره به اینکه هر چه نیاز عمیق تر باشد و برآورندگی نیازها جدی تر صورت بگیرد علاقه بیشتر می شود، گفت: انسان موجودی نیازمند است و به همین دلیل است که محل اجتماع نامحرم محل پهن شدن دام شیطان است و حرام بودن روابط دختر و پسر در خارج از محدوده شرع و عرف هم به همین دلیل است.