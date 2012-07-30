لزوم استفاده از ابزارهای فرهنگی برای کاهش مصرف آب/ اعلام نیازمندی آب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر دوشنبه در جمع مسئولان منابع آب استان افزود: برای طرح های تشویقی مشترکان تلاش شود تا در این راستا از مشترکان کم مصرف تجلیل شود.

وی در ادامه گفت: طرح داناب نیز یکی از طرح های مهم در بحث فرهنگ سازی مصرف آب است که لازم است بازتاب این طرح مطابق با پیش بینی نظام ارزیابی آن همواره مورد بررسی قرار گیرد.

سید علی طاهری در ادامه ضمن اشاره به طرح کنترل سیل بر پیگیری مداوم آن تاکید کرد و در پایان پیشنهاد کرد که اعتبارات لازم مورد نیاز بر اساس ردیف های مندرج در پیوست قانون بودجه تعریف شود.

آب موضوع ملی است

عیسی امامی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آب موهبتی الهی است و ما نیز می بایست از این موهبت به نحو مطلوب استفاده و شکرگزار آن باشیم.

وی در ادامه گفت: همچنین موضوع آب موضوعی ملی است و نمی توان صرفا به عنوان موضوعی منطقه ای یا استانی به آن نگریست و برای مدیریت هرچه بهتر منابع آب باید بین دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

امامی افزود: اگر در بحث تامین منابع مالی مشکل وجود دارد ما به عنوان همراه و بازرسی دستگاههای اجرایی تمام توان خود را برای حل نگرانی های این حوزه بکار خواهیم گرفت.

اعلام نیازمندیهای آب گلستان

مدیر عامل آب منطقه اس گلستان میزان آب مورد نیاز استان در بخش های مختلف در افق 1420 را اعلام کرد.

ایرج حیدریان افزود: آب مورد نیاز استان در افق 1420در بخش های شرب 216، محیط زیست 250، صنعت 100 و کشاورزی شش هزار و 400 میلیون متر مکعب است.

وی اظهار داشت: پتانسیل منابع آب استان فقط بخش محدودی از این نیازها را می تواند تامین نماید و مابقی نیازهای آبی استان بخصوص در بخش کشاورزی می بایست از حوضه های همجوار تامین گردد.

بهره برداری از 81 درصد منابع آبی گلستان

وی با اشاره به میزان 68درصدی اقلیم خشک و نیمه خشک و پنج حوضه آبریز استان بر اهمیت مدیریت حوضه های آبریز تاکید کرد و گفت: مجموع منابع آب در این پنج حوضه ی آبریز به میزان هزار و 235 میلیون متر مکعب آب سطحی و هزار و 250 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی است که از این میزان منابع آب، 81 درصد از آن در حال بهره برداری است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در ادامه پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی ها، تغییرات بارندگی سالانه و وقوع خشکسالی و افت شدید سطح آب زیرزمینی و نیز وقوع سیلاب های مخرب را از مهمترین چالشهای عمومی بخش آب استان دانست.

حیدریان با توجه به چالشهای عمومی بخش آب بر لزوم برخورد با حفر چاه های غیر مجاز و نظارت بر بهره برداری از چاه های مجاز، لزوم وجود استراتژی مشترک بین دستگاههای مرتبط با مسائل آب در حوضه فعالیت های توسعه منابع آب و اقدامات حاکمیتی از جمله مدیریت سیل و توسعه صنعت گردشگری آبی نظیر سدها تاکید کرد.