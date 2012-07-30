  1. سیاست
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

در جلسه امروز مطرح شد؛

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برای حل گرانیها به دولت راهکار ارائه می‌دهد

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برای حل گرانیها به دولت راهکار ارائه می‌دهد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در جلسه امروز تاکید شد این فراکسیون در جهت همکاری و تعامل با دولت برای حل گرانیها و کاهش مشکلات مردم تلاش و راهکارهایی به دولت برای از بین رفتن گرانی ارائه کند.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز دوشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در جلسه امروز پیرامون تقسیم کار بین گروه ها و افراد حاضر در فراکسیون برای مشارکت در طرح ها و لوایح و شوراها و مجامع بحث هایی صورت گرفت.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز درباره انتخاب ناظران بر مجامع  و شوراهای کشور رایزنی شد و مقرر شد در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هفته آینده نتیجه نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: در این جلسه مطرح شد که باید این فراکسیون در جهت همکاری و تعامل با دولت برای حل گرانیها و کاهش مشکلات مردم تلاش کند و راهکارهایی به دولت برای از بین رفتن گرانی ارائه شود.

جلیلی تصریح کرد: تحولات داخلی و منطقه ای از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بود.
 

کد مطلب 1662008

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