اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز دوشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در جلسه امروز پیرامون تقسیم کار بین گروه ها و افراد حاضر در فراکسیون برای مشارکت در طرح ها و لوایح و شوراها و مجامع بحث هایی صورت گرفت.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز درباره انتخاب ناظران بر مجامع و شوراهای کشور رایزنی شد و مقرر شد در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هفته آینده نتیجه نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: در این جلسه مطرح شد که باید این فراکسیون در جهت همکاری و تعامل با دولت برای حل گرانیها و کاهش مشکلات مردم تلاش کند و راهکارهایی به دولت برای از بین رفتن گرانی ارائه شود.

جلیلی تصریح کرد: تحولات داخلی و منطقه ای از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بود.

