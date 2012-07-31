بازارچه های مرزی "ناویه خان" و "کوزه رش" آذربایجان غربی بازگشایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد ظهر سه شنبه در آیین معارفه مدیر کل جدید دفتر امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی با اشاره به فعال سازی و بازگشایی بازارچه های مرزی ناویه خان و کوزه رش در مرز آذربایجان غربی با کشور عراق و ترکیه، افزود: در این راستا ارتقای امنیت مرزنشینان و فعالیتهای سالم اقتصادی افزایش می یابد.

وی هدایت دستگاههای اجرایی حوزه اقتصادی منطبق با سیاستهای ابلاغی دولت و پیوند مناسب سیاستها و امور اجرایی را از دیگر وظایف مهم دفتر امور اقتصادی دانست و اظهار داشت: اسناد توسعه بخشهای مختلف تدوین شده و دفتر امور اقتصادی استانداری باید ضمن ایجاد پیوند فرابخشی زمینه تسریع در اجرای برنامه ها را فراهم کند.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی شناخت تنگناها و محدودیتهای حوزه اقتصادی و تدبیر راهکارهای لازم برای رفع این محدودیتها را ضروری دانست و عنوان کرد: ساماندهی اشتغال، مبادلات مرزی، جذب سرمایه گذاری مهمترین موضوعات بخش اقتصادی بوده که نیازمند توجه ویژه است.

دیزج نژاد روند صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در چهار ماهه اول امسال بالغ بر 185 میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده که 13 میلیون دلار آن از طریق بازارچه های مرزی انجام شده است.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران بیش از 890 کیلومتر با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی مرز مشترک دارد که پایانه مرزی بازرگان در ماکو، رازی در خوی، سرو در ارومیه در مقابل کشور ترکیه، پایانه مرزی تمرچین در مقابل کشور عراق و پایانه صنم بلاغی در پلدشت در مقابل جمهوری خود مختار نخجوان فعال هستند که پایانه بازرگان یکی از مهمترین گمرکات زمینی ایران اسلامی به شمار می رود.

در این جلسه علیرضا عصمت پرست شهردار قبلی ارومیه به سمت مدیر کل دفتر امور اقتصادی و بین المل استانداری منصوب و از تلاشهای عباداله اکبری مدیر کل قبلی و رئیس جدید سازمان تجارت و معدن تقدیر شد.