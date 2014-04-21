سرنوشت بازارچه کوزه رش سلماس همچنان منتظر تصمیم ترکیه/ آیا دیپلماسی ظریف نتیجه می دهد؟!

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی بازارچه مرزی کوزه رش سلماس در سال 70 بعد از یک سال از فعالیت این منطقه اقتصادی به دلایل مختلف، یکی از طرحهای ضربتی مسئولان برای رونق اقتصادی سلماس بود که در نطفه خفه شد و بعد از گذشت 13 سال در تاریخ 27 دیماه سال 83 هیئت وزیران برای خروج از رخوت اقتصاد بسته سلماس، مجوز بازگشایی این بازارچه مرزی را صادر کرد، ولی از آن سال تا کنون هیچ یک از وعده های مسئولان کشوری و استانی در خصوص این بازارچه عملی نشده است.

هر چند بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش یکی از محورهای اصلی سخنرانیها در جریانهای سفر هیئت دولت، استاندار و معاونان وی و البته فرمانداران دهه اخیر این شهرستان است، این بازارچه مرزی که بعد از بحث های تخصصی و بین المللی فراوان در نهایت مقرر بود طی شهریور سال 90 راه اندازی شود، هنوز از ایستگاه بی توجهی مسئولان عبور نکرده و با وجود موافقت نامه های رسمی امضا شده بین ایران و ترکیه گویی هنوز طرف ترک موافق همکاری با ایران برای راه اندازی این بازارچه نیست.

با وجود آماده بهره برداری بودن راه آسفالت این بازارچه مرزی از سال گذشته و تاکید بر بازگشایی این بازارچه در جریان دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی و تفاهم نامه رسمی امضا شده، ترکیه، به بهانه انجام کار مطالعاتی در این مرز مانع از بازگشایی مجدد آن شده و تاکنون هیچ اقدامی بر اساس توافقات اقتصادی فی مابین انجام نداده و بر اساس اعلام سفیر ایران در آنکارا هنوز هم ترکیه ای ها تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در این منطقه مرزی را ندارند.

ظریف و بیکدلی هم برای بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش سلماس پای کار آمدند

مطالبه مردم برای بازگشایی بازارچه کوزه رش از مسئولان و لزوم اجرای این طرح برای خارج شدن سلماس از بن بست اقتصادی و عدم تمایل و همکاری ترکیه نسبت به این موضوع کار را به جایی کشاند که طی روز گذشته فرمانده به همراه نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و ضمن طرح اهمیت بازگشایی بازارچه مرزی سلماس خواستار توجه ویژه وزارت امور خارجه جهت پیگیری موضوع شدند.

که در این راستا مقرر شد سفیر ایران در آنکارا امروز ضمن بازدید از منطقه بازارچه مرزی کوزه رش سلماس و بررسی وضعیت زیرساخت و امکانات موجود، هماهنگی های لازم را برای بازگشایی این بازارچه انجام دهد که در این باره فرماندار سلماس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در این راستا طی روز گذشته جلسه ای حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه، سفیر ایران در آنکارا، استاندار آذربایجان غربی و رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در محل وزرات امور خارجه برای بررسی ظرفیت های اقتصادی و تجاری ومرزی سلماس تشکیل شد.

مرتضی نظری از بازدید علیرضا بیکدلی سفیر ایران در آنکارا به همراه نماینده وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان شهری و استانی از مرز شهرستان سلماس و ترکیه خبر داد و اعلام کرد: نزدیک بودن سلماس به شهر وان و داشتن 85 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه و وجود راه های مناسب سبب شده بسترهای مناسب برای ایجاد پایانه مرزی مشترک با ترکیه در این شهرستان فراهم شود.

وی از ایجاد امنیت کامل برای انجام فعالیتهای اقتصادی در این بازارچه مرزی که در 45 هکتار احداث شده خبر داد و گفت: كشور های همسایه ایران از جمله تركیه دارای اشتراكات فرهنگی و مذهبی بسیاری با مردم بوده كه این مهم ریشه در گذشته‌های بسیار دور دارد که همین مشتركات فرهنگی و مذهبی، بهترین شرایط را برای افزایش همكاری های دو جانبه فراهم می کند.

عدم تحقق وعده های مسئولان طی دهه اخیر در خصوص بازارچه مرزی کوزه رش سلماس با وجود امضای تفاهم و توافق نامه های رسمی بین المللی بین مسئولان دو طرف هنوز شبه عدم تمایل ترکیه برای بازگشایی کوزه رش و یا عدم توجه کافی دولتمردان ایران به این موضوع را پاسخ مناسب نداده و مردم همچنان چشم انتظار تحقق وعده ها هستند.

موضوع بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش سلماس در سفر رئیس جمهور به ترکیه مطرح می شود

سفیر ایران در آنکارا صبح دوشنبه در پی جلسه هماهنگی مسئولان آذربایجان غربی با وزیر امور خارجه کشورمان در جریان بازدید از مرزهای ایران و ترکیه و محل بازارچه مرزی کوزه رش سلماس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه از آغاز بکار دولت یازدهم تا کنون بالغ بر 8 جلسه هماهنگی برای رفع مشکلات اقتصادی در منطقه کوزه رش - گلینجگ با مسئولان ترکیه برگزار شده، افزود: ولی متاسفانه ترکیه آماده همکاری برای بازگشایی این بازارچه در مرز بین دو کشور نیست.

علیرضت بیکدلی با اعلام اینکه با توجه به اهمیت موضوع برای رونق اقتصادی منطقه، و نزدیکی سلماس با استان وان ترکیه طی آینده نزدیک به این استان سفر کرده و در این خصوص با مسئولان مربوطه دیدار و گفتگو می کنم، از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به ترکیه خبر داد و اعلام کرد: امیدواریم با تکمیل شده گفتگوها و هماهنگیهای اولیه این موضوع نیز در جریان سفر دکتر روحانی به این کشور مطرح تا تصمصمات لازم اتخاذ شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با رایزنی در خصوص وضعیت بازارچه و نتایج اقتصادی مثبت برای مرزنشینان دو کشور امیدواریم وضعیت بازگشایی بازارچه کوزه رش سلماس تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این موضوع در حالی امکان پذیر خواهد بود که ترکیه نیز نسبت به انجام همکاریهای لازم برای بازگشایی این بازارچه و انجام فعالیتهای اقتصادی بین مرز دو کشور در این منطقه نظری مثبت داشته باشد.

آقایی تاکید کرد: این حق مردم سلماس است که از مزیتهای مرزی استفاده کنند

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه زندگی آرام و راحت حق مسلم مردم این شهرستان به عنوان مرزداران جمهوری اسلامی ایاران است، گفت: وقتی مساله تجارت مرزی تعریف می شود اقتصاد هم تعریف شده و مردم از درآمدهای مناسبی بهره مند و باری از دوش دولت برداشته می شود که با آغاز به کار بازارچه کوزه رش سلماس بسیاری از پدیده های شوم نظیر قاچاق از منطقه رخت برمی بندند.

علی اکبر آقایی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در خصوص بازارچه های مرزی اظهار داشت: در دولت دهم همزمان 31 بازارچه مرزی در استانهای جنگ زده همانند خوزستان، آبادان، تبریز، بندرعباس و آذربایجان غربی غیرفعال شدند که با اعتراضات پیاپی این بازارچه ها مجددا بازگشایی شده اند.

وی با اعلام اینکه طرف ترکیه با فعالیت بازارچه مرزی کوزه رش سلماس به دلیل مشکلاتی که از جانب اتحادیه اروپا ایجاد می شود موافق نیست، افزود: وجود مرز مشترک با کشور ترکیه، سلماس را به ظرفیتی مناسب برای توسعه تجارت مرزی و تردد مسافر و کالا تبدیل کرده که باید مورد بهره برداری قرار گیرد.