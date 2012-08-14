  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

قاسمی خبر داد:

مشارکت یک‌هزار واحد پیشگامان دبیرستانی اصفهان در طرح حلقه صالحان

مشارکت یک‌هزار واحد پیشگامان دبیرستانی اصفهان در طرح حلقه صالحان

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت آموزشی و نیروی انسانی سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: یک‌هزار واحد پیشگامان در  مقطع دبیرستان در طرح حلقه صالحان اصفهان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قاسمی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد حلقه صالحان در پایه ششم ابتدایی ایجاد می شود، اظهار داشت: 2هزار و 700 واحد بسیج حلقه صالحان در کل استان وجود دارد که و یک هزار و 300 واحد پوینده مقطع راهنمایی و 500 واحد امیدان در مقطع دبستان است.

وی افزود: هر کلاس یک گروه تربیتی را تشکیل می‌دهد که در مراتب بالاتر حلقه صالحان با مشارکت اعضای شورای بسیج مدرسه با 11 عضو و مسئولیت‌های مختلف به این مهم می‌پردازد.

مدیر تربیت آموزشی و نیروی انسانی سازمان بسیج دانش‌آموزی تصریح کرد: نمایندگان هر کلاس نیز اعضای صالحان هستند و مسئول آن دبیر حلقه صالحان در مدارس است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات و اطلاعات نیاز به فعالیت در نظام تربیتی دارد، افزود: حلقه صالحان به منظور پاسخگویی به دانش‌آموزان ایجاد شد که در قالب طرح شجره طیبه از دو سال پیش آغاز شده است.

قاسمی ادامه داد: تربیت حلقه‌های صالحان سه هدف معرفتی، بصیرتی و تربیتی را دنبال می‌کند که در این سه حیطه ساختار شبکه صالحان همه مقاطع دانش‌آموزی را زیر پوشش دارد.
 

کد مطلب 1673505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها