به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قاسمی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد حلقه صالحان در پایه ششم ابتدایی ایجاد می شود، اظهار داشت: 2هزار و 700 واحد بسیج حلقه صالحان در کل استان وجود دارد که و یک هزار و 300 واحد پوینده مقطع راهنمایی و 500 واحد امیدان در مقطع دبستان است.

وی افزود: هر کلاس یک گروه تربیتی را تشکیل می‌دهد که در مراتب بالاتر حلقه صالحان با مشارکت اعضای شورای بسیج مدرسه با 11 عضو و مسئولیت‌های مختلف به این مهم می‌پردازد.

مدیر تربیت آموزشی و نیروی انسانی سازمان بسیج دانش‌آموزی تصریح کرد: نمایندگان هر کلاس نیز اعضای صالحان هستند و مسئول آن دبیر حلقه صالحان در مدارس است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات و اطلاعات نیاز به فعالیت در نظام تربیتی دارد، افزود: حلقه صالحان به منظور پاسخگویی به دانش‌آموزان ایجاد شد که در قالب طرح شجره طیبه از دو سال پیش آغاز شده است.

قاسمی ادامه داد: تربیت حلقه‌های صالحان سه هدف معرفتی، بصیرتی و تربیتی را دنبال می‌کند که در این سه حیطه ساختار شبکه صالحان همه مقاطع دانش‌آموزی را زیر پوشش دارد.

