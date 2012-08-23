اعتراف 3 کلمه ای به قتل دختر جوان/ دستگیری عاملان آزار و اذیت زنان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه این هفته پسر جوانی که دختر مورد علاقه اش را با ضربه های کارد به قتل رسانده بود دستگیر شد.

رسیدگی به این پرونده 23 اسفند سال گذشته همزمان با قتل دختر جوانی در تهرانپارس در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران پس از حضور در بیمارستان دریافتند دختر جوان قبل از مرگ اعلام کرده که قاتل او پسری به نام پیمان است. تحقیقات ماموران نشان داد، مقتول مدتی با پیمان دوست بوده و قرار بود با هم ازدواج کنند.

کارآگاهان سپس راهی خانه پیمان شده اما او و خانواده اش با ترک خانه به محلی نامشخص رفته بودند. در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که متهم از تهران متورای شده و در شهرهای غرب کشور مخفی شده است . سرانجام با انجام تحقیقات دامنه دار پلیسی ، آخرین مخفیگاه متهم در غرب کشور مورد شناسایی قرار گرفت و متهم 27 مرداد دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شد .متهم در تحقیقات اولیه ضمن اعتراف صریح به قتل ، در خصوص انگیزه خود در ارتکاب این جنایت تنها به نوشتن سه کلمه اکتفا کرد ؛ وی در پاسخ این سؤال به کارآگاهان گفت : وابستگی شدید عاطفی ! .

دستگیری 2 شیطان صفت در خودروی شیشه دودی

در این هفته ماموران دو مرد جوان را شناسایی کردند که با فریب دختران جوان، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

سوم دی ماه سال گذشته زن جوانی با مراجعه به کارآگاهان گفت: یکم دی ماه در مسیر رفتن به سمت مدرسه بودم که یک دستگاه خودرو ماکسیما سفید رنگ با دو سرنشین جوان در مقابل پای من توقف کرد. یکی از سرنشینان آن با طرح این موضوع که قصد آشنایی با مرا دارد، خواهش کرد تا شماره تلفن همراهش را دریافت کنم. پس از رد و بدل شدن شماره های تماس، در حدود ساعت 20 و 30 دقیقه همان روز این جوان که در اولین برخورد خود را سیاوش معرفی کرده بود، با معرفی خود به نام کامران، با من برای فردای آن روز قرار ملاقات گذاشت. ساعت 18 و 30 دقیقه فردای آن روز، در خیابان نیروی هوایی، کامران به همراه همان جوانی که روز گذشته راننده ماکسیما بود، با یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره ای با شیشه های دودی و یک نشان خارجی نایک بر روی شیشه عقب خودرو بر سر قرار حاضر شد. کامران، راننده پژو 405 را به نام امیر و به عنوان پسرعمه خود معرفی کرد. در زمان حرکت ماشین و در حالیکه کامران در صندلی عقب ماشین در کنار من نشسته بود، امیر به سمت تهرانپارس و از آنجا به سمت لشگرک تغییر مسیر داد. در حالی که می خواستم از راننده پژو درخواست کنم تا به سمت شهر باز گردد ، ناگهان کامران ضمن ضرب و شتم به سمت من حمله ور شد و قصد داشت تا با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد که در برابر او مقاومت کردم. ناگهان ماشین در حاشیه جاده که کاملا خاکی بود توقف کرد و امیر نیز به کمک کامران آمد و....

با این شکایت ماموران تحقیقات را آغاز کرده و متوجه شدند متهمان به این شیوه دختر دیگری را هم مورد آزار و اذیت قرار داده اند. کارآگاهان با بررسی آلبوم مجرمان حرفه ای موفق به شناسایی هویت دو مرد متجاوز شده و آنها را در دو عملیات دستگیر کردند. متهمان در ابتدا منکر هرگونه جرمی شده اما در پس از روبرو شدن با شاکیان لب به اعتراف گشوده و به جرم خود اعتراف کردند.

اعتراف نوعروس به قتل خواستگار سابق

اعتراف نوعروس جوان به قتل خواستگارش یکی دیگر از اخبار حوادث این هفته بود.

مریم وقتی از دست مزاحمت های خواستگار سابقش خسته شد و زندگی خود را در خطر می دید پسر جوان 31 تیر امسال به خانه شان در کیانشهر تهران دعوت کرد و او را با کمک شوهرش کشت. متهمان پس از این جنایت جسد مقتول را در حاشیه شهر به آتش کشیدند.ماموران همزمان با کشف خودروی رها شده مقتول و ناپدید شدن مرموز او ، تحقیقات برای یافتن سرنوشت مصطفی را آغاز کردند.

در ادامه تحقیقات مریم و همسرش دستگیر شدند که در بازجویی ها زن جوان لب به اعتراف گشود و گفت : چند روز پیش ، مصطفی با همسرم تماس گرفته و او را تهدید کرده بود . به همین علت شب حادثه با مصطفی تماس گرفته و از او خواستم تا برای حل مشکل به منزل ما بیاید . زمانیکه مصطفی وارد خانه شد ، در حالیکه همسرم در داخل اتاق خواب بود قصد صحبت کردن با او را داشتم که درگیر شدیم و من از پشت سر ، سه ضربه به مصطفی زدم . شوهرم نیز پس از بیرون آمدن از اتاق ، چند ضربه به مصطفی زد .بعد از کشته شدن مصطفی ، با غلامرضا به پارک رفته و بعد از بازگشتن به منزل ، جسد را داخل روفرشی قرار داده و من به منزل مادرم بازگشتم. از موضوع قتل فقط من و غلامرضا خبر داریم و برادرم میثم و یا دیگر اعضای خانواده هیچگونه اطلاعی از آن ندارند .

راز کلاهبرداری های مرد هزار چهره

راز کلاهبرداری های مرد هزار چهره از دختران جوان با پیگیری پرونده سرقت کیف از راه آهن فاش شد.

مرد تبهکار پس از سرقت کیف مسافری در راه آهن با او تماس گرفت و برای بازگرداندن مدارک 200 هزار تومان از مالباخته گرفت. ماموران پس از اطلاع از ماجرا تحقیقات را آغاز کرده و متوجه شدند مالباخته 200 هزار تومان را به حساب دو دختر جوان واریز کرده است. دو دختر جوان شناسایی و برای تحقیقات به اداره آگاهی راه آهن احضار شدند. آنها با اظهار بی اطلاعی از ماجرا مدعی شدند چندی قبل با پسر جوانی آشنا شده که او با سرقت کیف آنها متواری شده بود.

با بررسیهای پلیسی هویت متهم به نام خسرو شناسایی شد و ماموران دریافتند او به اتهام سرقت خودرو در فردیس کرج دستگیر شده است. متهم پس از انتقال از زندان در بازجویی ها به سرقت کیف در راه آهن و فریب دو دختر جوان اعتراف کرد.