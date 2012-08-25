به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان قم به مناسبت هفته دولت از هوشمند سازی 6 مدرسه در قم خبر داد و افزود: این 6 مدرسه جدیدالاحداث بوده و تجهیزات لازم جهت هوشمند سازی آنها خریداری و درحال نصب است.



علیرضا مسگر ضمن اشاره به عزم دولت در محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور گفت: 3 پروژه از این 6 پروژه در منطقه نیروگاه که از مناطق محروم شهر قم می باشد قرار گرفته است.



وی افزود این 6 مدرسه دارای 50 کلاس درس می باشد و جهت هوشمند سازی این مدارس هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 200 میلیون ریال صرف شده است.



معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان قم اضافه کرد: بحث مدارس هوشمند چند سالی است که در جهان آغاز شده و کشور مالزی یکی از پیشتازان این امر است و این طرح در کشور از سال 83 به صورت آزمایشی در 4 منطقه از تهران اجرا شد است.



لازم به یاد آوری است مدرسه هوشمند، مدرسه‌ای است که ضمن حضور فیزیکی دانش آموز در آن کنترل و مدیریت بر مبنای رایانه و فن آوری شبکه صورت می‌گیرد.



در این مدارس آموزش منحصر به معلم نیست بلکه یا دهی و یادگیری دو طرفه است و دانش آموز نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارد .



تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی قم و اتحادیه صنف الکتریکی استان امضا شد



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، از امضاء تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و اتحادیه صنف الکتریکی قم خبر داد.



مهندس امین مقومی با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و اتحادیه صنف الکتریکی استان امضا شد افزود: این توافق نامه درراستای اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده یک آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر بین سازمان نظام مهندسی و اتحادیه صنف الکتریکی قم منعقد شد.



مقومی به اهداف این تفاهم نامه اشاره کرد و افزود: ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی ، اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمانها ، آموزش در رشته برق در جهت ارتقاء دانش کارگران ماهر و نیز ارتقاء کیفیت اجرای کار ، از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه بود.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: کاهش مشکلات نظارت برای مهندسین ناظر ، افزایش رضایت کارفرمایان ، تشویق کارفرمایان و مالکین در به کارگیری نیروی ماهر آموزش دیده و همچنین تعیین صلاحیت شده در زمینه تاسیسات الکتریکی ساختمانها از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه بود.



وی به مواد این تفاهم نامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از نیروی برق ماهر معرفی شده توسط اتحادیه صنف الکتریکی استان ، همکاری در جهت تشکیل دوره های آموزشی برای کارگران ماهر معرفی شده از سوی اتحادیه صنف الکتریکی استان ، طبقه بندی کارگران ماهر برای اجرای تاسیسات الکتریکی متناسب با ساختمانهای گروه الف تا د ، برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی در راستا تفاهم نامه از مواردی است که در این تفاهم نامه آمده است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: تشکیل جلسات تخصصی پیرامون استفاده از توان فنی و تخصصی ، فراهم نمودن زمینه مشترک بازدید از اقدامات اجرایی و فراهم نمودن زمینه مشترک در تهیه نرخ خدمات اجرایی تاسیسات الکتریکی از دیگر مفاد ذکر شده در این تفاهم نامه است.



پایان امسال جشن امحای آخرین تاکسی فرسوده برگزار می‌شود



مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: از یک هزار و 580 دستگاه تاکسی فرسوده تاکنون یک هزار دستگاه نوسازی شده اند و تا پایان امسال باقی تاکسی های فرسوده نیز نوسازی می‌شوند و آن شاءالله در پایان سال جاری جشن امحای آخرین خودروی تاکسی فرسوده را در قم برگزار می‌کنیم.



علیرضا اقبالیان اظهار داشت: افزود: برای سرعت بخشیدن به ناوگان تاکسیرانی شهر قم و سهولت و رفاه تاکسیرانان و تسریع در امر سوختگیری، چهار جایگاه CNG ویژه تاکسی ها در سطح شهر قم (جایگاه های بوستان علوی، 72 تن، بلوار جمهوری اسلامی و ترمینال) در نظر گرفته شده است.



مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قم بیان داشت: نرخ جدید کرایه ها بر اساس میزان نرخ تورم و افزایش سایر خدمات تنظیم شده است و همچنین آیین نامه های انظباطی و تشویقی این سازمان را به تصویب شورا رسانده ایم.



وی افزود: ساماندهی مسافربران بین شهری برای نخستین بار در استان قم شروع شده و برای اطلاع رسانی بنرهای خاصی در ایستگاه های موقت پایانه های جاده ای نصب شده است و تا 15 شهریور ماه جاری رانندگان این خطوط فرصت دارند برای ثبت نام به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مراجعه کنند که بعد از ساماندهی این رانندگان، خودروهای تاکسی جدید در اختیار آنها قرار می گیرد.



اقبالیان گفت: برای مسیر مجتمع فرودگاهی قم نیز 100 دستگاه خودروی مگان در نظر گرفته شده است که پس از ابلاغ رانندگان این مسیر نیز مشخص می شوند.



وی افزود: از مجموع دو هزار و 500 دستگاه تاکسی گردشی 300 دستگاه به تاکسی خطی با مبدا و مقصد مشخص تبدیل شده اند.



مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: تا پایان سال جاری نیز دو شبکه تاکسی بی سیم جدید به صورت وی. آی. پی. (V.I.P.) با 200 دستگاه خودرو راه اندازی می شود.