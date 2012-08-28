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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

تیشه گران:

توجه به ورزش می تواند هجمه های دشمنان را خنثی کند

توجه به ورزش می تواند هجمه های دشمنان را خنثی کند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: توجه به ورزش می تواند هجمه های دشمنان را خنثی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر ورزش استان کردستان توسعه چشم گیری داشته است و انتظار می رود با مدیریت درست و تعامل بیشتر این توسعه همه جانبه و پایدار شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت کاری این سازمان توجه به ورزش های همگانی و پایه است، افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه ورزش استان ضروری است و در همین راستا از تمامی ظرفیت ها و امکانات در اختیار در این حوزه بهره برداری می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: تشکیل کمیته دفاع مقدس در قالب ورزش، همایش های فرهنگی، ورزش های همگانی، ساماندهی هیئت های ورزشی، برگزاری اردوهای ورزشی، تعامل بیشتر با سازمان های مردم نهاد و توجه به برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های این اداره کل است.

تیشه گران یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد توسعه و ارتقا همه جانبه ورزش در استان باشیم.

وی در پایان گفت: توجه به بحث جوانان و با توجه به ادغام دو سازمان ورزش و جوانان یک ضرورت است و این امر می تواند موجبات ارتقا ورزش و جوانان را فراهم کند.

کد مطلب 1682595

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