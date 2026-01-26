به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا در سخنانی ادعا کرد که اختلافات با آمریکا از طریق کانال‌ های دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد!

رئیس جمهور موقت ونزوئلا در مراسمی با حضور کارگران نفت در پالایشگاه پورتو لاکروز در شمال شرقی این کشور در این خصوص مدعی شد که دولت او اختلافات دیرینه با واشنگتن را «رو در رو» از طریق آنچه وی مدعی دیپلماسی بولیواری شد، مورد برررسی قرار خواهد داد.

دلسی رودریگز، در این ارتباط اضافه کرد: ما نمی‌ترسیم، زیرا آنچه باید ما را به عنوان یک ملت متحد کند، تضمین صلح و ثبات برای این کشور است.

وی سپس با اشاره به رویداد سوم ژانویه، زمانی که نیروهای آمریکایی به کاراکاس حمله کردند و رئیس جمهور قانونی و منتخب، نیکولاس مادورو و همسرش را ربودند، گفت: کاراکاس هرگز تصور نمی‌کرد که پایتخت آمریکای جنوبی مورد حمله نظامی یک قدرت خارجی قرار گیرد.

رودریگز در ادامه خواستار وحدت ملی ونزوئلا شد و از ونزوئلایی‌ها خواست تا اختلافات داخلی شان را از طریق گفتگوی سیاسی داخلی و بدون دخالت خارجی حل کنند.

رئیس جمهور موقت ونزوئلا افزود: دستورات واشنگتن به سیاستمداران ونزوئلا دیگر کافی است. ونزوئلا باید اختلافات و درگیری‌های خود را حل کند.