مسلمانان تایلند؛ خواستار ارتباط با تمامی کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر ، تایلند کشوری در جنوب شرقی آسیا است که پایتخت آن بانکوک و دارای بیش از 60 میلیون نفر جمعیت است.

تاریخچه ورود و آمار مسلمانان

نخستین گروه مسلمان از تجار عرب و هند بودند که در قرن 12 میلادی به منظور داد و ستد و تجارت وارد تایلند شدند و سپس اسلام را به سرعت در این کشور اشاعه دادند. بیشتر مسلمانان تایلند از ملایو و تایلندی الاصل و یا از نژادهای چینی، هندی، برمه ای، عربی و فارسی هستند.

از تعداد مسلمانان این کشور آمار دقیقی در دست نیست؛ اما اسلام در تایلند به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به شمار می رود. از این رو تعداد آنها بین 6 تا 15 درصد از کل جمعیت این کشور و در حدود 8 میلیون نفر تخمین زده می شود.

مساجد و مراکز اسلامی تایلند

تعداد مساجد موجود در تایلند بیش از 3 هزار مسجد است. در بانکوک پایتخت تایلند 200 مسجد وجود دارد که مسجد جامع بانکوک به عنوان مرکز بزرگ اسلامی این شهر به شمار می رود.

200 مدرسه اسلامی، همچنین سازمان ها، شوراها و دانشکده های اسلامی نیز در این کشور وجود دارند. مدارس اسلامی تابستانی نیز در تایلند وجود دارد که در اوقات فراغت تابستان به آموزش های دینی اقدام می کنند. مدارس اسلامی در روستاهای این کشور نیز تأسیس شده اند از جمله مدرسه "دعوت به اسلام".

نیازهای مسلمانان تایلند

مسلمانان این کشور نیازمند ترجمه کتاب های اسلامی و دینی به زبان های تایلندی و ملایو هستند. همچنین آنها خواستار اعزام گروهی از مسلمانان این کشور به کشورهای اسلامی به منظور تحقیقات دینی و اسلامی در دانشگاه های آن می باشند. آنها نیازمند توسعه و گسترش تعالیم و مبانی اسلام هستند.



در حال حاضر بیشترین ارتباط مسلمانان تایلند، با مراکز دینی و علمی مصر و عربستان سعودی می‌ باشد که آنها علاقمندند با سایر کشورهای اسلامی نیز ارتباطات گسترده ای داشته باشند.