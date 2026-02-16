به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، نشست مشترک علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعضای کانون کارآفرینان کشور و موضوع اولویت‌بندی مسائل کارآفرینی و رفع موانع قانونی برگزار شد.

بابایی کارنامی در تشریح این جلسه ضمن اشاره به اهمیت کارآفرینی در کشور، بر لزوم تدوین اولویت‌ها و ماموریت‌های مربوط به این بخش تأکید کرد.

دستگاه‌ها باید در زمینه حمایت از کارآفرینان، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این جلسه به‌منظور ایجاد هم‌افزایی بیشتر بین بخش‌های حاکمیتی، خصوصی و مردمی برگزار شد و به دلیل اهمیت موضوع کارآفرینی و چالش‌هایی موجود در این زمینه، لازم است که دستگاه‌ها در زمینه حمایت از کارآفرینان، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند.

به گفته وی از آنجا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مسیر نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند، باید اولویت‌ها و ماموریت‌های این وزارتخانه با دقت بیشتری تبیین شود.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: در این نشست روسای کانون‌های استانی کارآفرینی حضور داشتند و تجربیات موفق خود را مطرح کردند. این تجربیات می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد، همچنین پیشنهادات و راهکارهایی درباره نحوه حمایت از کارآفرینی و چگونگی بهبود فرآیندهای موجود در این زمینه مطرح کردند.

تلفیق مسیر کارآفرینی با اقتصاد کشور راهگشا است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اصلاح سیاست‌های کلی نظام در حوزه کارآفرینی و برنامه هفتم توسعه کشور یکی از مسائل مهمی که در این جلسه مطرح شد لذا اگر ما در مسیر تلفیق کارآفرینی با اقتصاد کشور گام برداریم، می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم را حل کرد.

باید به کارآفرینی به‌عنوان ابزاری اصلی برای تقویت اقتصاد توجه شود

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این که بسیاری از مشکلات در کشور ریشه در مسائل اقتصادی دارند، اگر به کارآفرینی به‌عنوان ابزاری اصلی برای تقویت اقتصاد توجه شود، می‌توان بر بسیاری از چالش‌ها غلبه کرد، این مسئله نیازمند هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف است تا بتوانیم در کنار هم مسیر درست را طی کنیم.

ضعف تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش بخش خصوصی؛ پاشنه‌آشیل رونق کارآفرینی

بابایی کارنامی به چالش‌های موجود در پذیرش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه به آن پرداخته شد، عدم پذیرش بخش خصوصی و ضعف تعامل دستگاه‌های دولتی با آن‌ها است، این مشکل به‌ویژه در حوزه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود، متأسفانه در بسیاری از مواقع، تصمیم‌گیری‌ها تنها در دست دولت‌ها قرار دارد و از بخش خصوصی در این روند استفاده نمی‌شود که این رویه نیاز به اصلاح اساسی دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس اظهار کرد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجرایی حضور داشته باشد و قوانین و مقرراتی وضع شود که این بخش بتواند در فرآیندهای تصمیم‌سازی به‌طور مؤثر و سازنده مشارکت کند و به‌‎یقین اگر این تغییرات ایجاد نشود، نمی‌توان به توسعه پایدار در کشور دست یافت لذا ما در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

کارآفرینی فقط یک شغل نیست بلکه یک نگرش است که باید به نسل جدید آموزش داده شود

بابایی کارنامی همچنین با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در سطح خانواده‌ها و آموزش و پرورش ضروری است، مطرح کرد: کارآفرینی باید به‌عنوان یک نگرش و فرهنگ در خانواده‌ها نهادینه شود و ما باید به نسل‌های جوان این تفکر را آموزش دهیم که کارآفرینی فقط یک شغل نیست بلکه یک نگرش است، شاغل بودن صرفا به‌معنای استخدام در دستگاه‌های دولتی نیست این نگرش باید از خانواده‌ها آغاز شده و در مدارس و دانشگاه‌ها تقویت شود البته برای این مهم، نیاز به برنامه‌ریزی جدی داریم.

وی ادامه داد: آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان و دانشجویان اهمیت بسیاری دارد چراکه در این صورت می‎توانند به جای نگاه به مشاغل دولتی به ایجاد کسب‌وکارهای خود فکر کنند.