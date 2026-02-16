به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، با اشاره به بازدید امروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از مدرسه تمام‌هوشمند فرزانگان در شهریار، گفت: این حضور، تأییدی بر توجه جدی دولت به توسعه الگوهای نوین آموزشی و جایگاه پیشرو شهرستان‌های استان تهران در اجرای مدارس هوشمند است.

بهارلو این بازدید را رویدادی راهبردی در حوزه آموزش فناورمحور توصیف کرد و افزود: حضور میدانی رئیس‌جمهور به همراه مسئولان ارشد حوزه علمی و اجرایی کشور در یک مدرسه تمام‌هوشمند نشان می‌دهد مسیر تحول آموزشی از سطح مدرسه و کلاس درس دنبال می‌شود و پشتوانه مهمی برای تسریع در توسعه زیرساخت‌های هوشمند آموزشی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شهرستان‌های استان تهران در سال‌های اخیر به پایلوت اجرای مدل‌های نوین آموزش دیجیتال و هوشمند تبدیل شده‌اند. طراحی و بهره‌برداری از مدارس تمام‌هوشمند با مشارکت نهادهای علمی و فناور، نشان می‌دهد می‌توان الگوی مدرسه آینده را به‌صورت عملیاتی در بدنه آموزش عمومی پیاده‌سازی کرد.

بهارلو افزود: مدرسه تمام‌هوشمند فرزانگان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمونه‌ای از پیوند مؤثر فناوری، محتوای آموزشی و روش‌های نوین تدریس است و می‌تواند به عنوان مدل توسعه در سایر مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد.

او در پایان تصریح کرد: رویکرد ما حرکت از هوشمندسازی تجهیزمحور به هوشمندسازی یادگیری‌محور است؛ تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش، افزایش تعامل کلاسی، شخصی‌سازی یادگیری و توانمندسازی معلمان در استفاده هدفمند از فناوری. شهرستان‌های استان تهران در این مسیر پیشرو اجرای الگوی مدارس هوشمند در کشور خواهند بود.