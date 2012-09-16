قطار تغییرات به فرمانداری بروجرد رسید/ سجاد معین معاون استاندار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان با صدور حکمی سجاد معین فارسانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان منصوب کرد.

سجاد معین پیش از این فرماندار ویژه بروجرد و معاون استاندار لرستان بوده است که با این حکم جدید برای ادامه فعالیت راهی مرکز لرستان شد.

تغییر پنجمین فرماندار لرستان در حالی رخ می دهد که پیش از این نیز چهار فرماندار شهرستانهای ازنا، الیگودرز، دلفان و سلسله تغییر کرده بودند و هم اکنون چهار فرمانداری لرستان با سرپرستی اداره می شوند و پیش بینی می شود سرپرست فرماندار بروجرد نیز حداکثر ظرف 48 ساعت آینده معرفی شود.

و اما تغییر در سطح فرمانداریهای استان لرستان به این لحاظ در نوع خود جالب است که هم اکنون فرمانداری هر چهار شهرستان ازنا، الیگودرز، دلفان و سلسله با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد که بعد از مدتی فرمانداران دیگری برای این شهرستانها انتخاب شود.

روند تغییرات در سطح فرمانداریهای استان لرستان در سال پایانی دولت دهم در حالی رخ می دهد که دولت برای سال پایانی فعالیت خود برنامه ریزی های کلانی انجام داده و باید پروژه های زیادی را آماده بهره برداری کند.

به هر روی هر چند این تغییرات در سطح فرمانداریهای استان لرستان بازهم حاشیه هایی در پس خود دارد ولی امید می رود ثبات به فرمانداریهای استان به عنوان صف مقدم خدمات دولت در شهرستانهای محروم استان لرستان بازگردد.