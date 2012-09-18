محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: خروج بورس ارز از دستور کار دولت برای اجرا، به صورت موقتی است و در صورت فراهم آمدن مقدمات لازم، این بورس راه‌اندازی خواهد شد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: خبر توقف موقتی بورس ارز را معاون بانک مرکزی، روز گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد و بر این اساس، اطلاع‌رسانی صورت گرفته بر مبنای اظهارات وی بوده است؛ اما قدر مسلم آن است که دولت اجرای بورس ارز را به عنوان یک ابزار رقابتی شدن قیمت ارز در بازار در دستور کار قرار داده و بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی، اکنون به صورت موقت اجرای آن متوقف شده است.

وی تصریح کرد: نظر به توقف موقتی اجرای بورس ارز، طرح‌های مکمل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بنا به گفته مسئولان این بانک در روزهای اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه تلاطم در بازار ارز و نیاز شدید به نقدینگی در واحدهای تولید دو مشکل کنونی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه در حال تهیه گزارشی از وضعیت موجود واحدهای تولیدی است که پس از اتمام بررسی، آن را به دستگاههای اجرایی ارسال خواهد کرد.

وی اظهار داشت: معاون بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که طرح‌های مکمل مدیریت بازار ارز در کمیته مشترک دولت و مجلس مطرح شده است و بر اساس آن، بورس ارز به شکل قبلی فعلا در دستور کار نیست و طرح‌های مکملی مطرح شده است که با توجه به اینکه درآمدهای ارزی نفتی در شهریورماه سال جاری نسبت به مردادماه، شرایط مناسبت‌تری دارد، این امیدواری وجود خواهد داشت که این طرح ظرف چند روز آتی نهایی شود.

به گفته عضو شورای پول و اعتبار، این طرح، امکان این را برای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد که در طرف عرضه نیز اعمال مدیریت داشته باشد و فعالان اقتصادی بتوانند با آینده قابل اطمینان‌تری برنامه‌ریزی کرده و از بلاتکلیفی درآیند و نیازهای ارزی خود را تامین کنند.

وی اظهار داشت: وجه عمده این طرح آن است که با توجه به مشکلی که تلاطم در بازار ارز ایجاد کرد، محدود شدن عرضه از سوی بانک مرکزی بود؛ بنابراین در بازار آزاد در واقع در این طرح این امکان را فراهم می‌آورد که بانک مرکزی، نیازهای ارزی گروه‌های 8 گانه را که متوقف شده بود، به نحوی آغاز کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: تبعا اولا بلاتکلیفی که حاصل شده برای تولیدکنندگان در این رابطه پایان خواهد یافت و ثانیا آنچه که اقتضای مدیریت بازار ارز است که طرف عرضه و هم طرف تقاضا باید مدیریت شود، به خوبی تکمیل خواهد شد.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال مهر که بورس ارز چه زمانی عملیاتی خواهد شد، گفت: در واقع مرحله بندی برای اجرای طرح‌های ارزی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و فعلا در مرحله مدیریت عرضه، بانک مرکزی امکان خواهد یافت که اقدامات بیشتری را انجام دهد.

به اعتقاد وی، آنچه که می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند این است که بانک مرکزی وظیفه خود را در مدیریت بازار به طور کامل و با اختیار کامل عهده‌دار شود؛ به همین جهت امیدواریم با تصمیم گیری نهایی در مورد این طرح، از حالت بلاتکلیفی تولیدکنندگان درآیند.