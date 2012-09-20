تریبون آزاد یادواره سرداران دفاع مقدس در قطب فرهنگی شهرری برگزار می شود

مهدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این برنامه به همت فرهنگسرای ولاء با هدف تبیین روشن و اصولی افق سرداران شهید دفاع مقدس و پیوند دفاع مقدس با زندگی معاصر برگزار می شود.

وی بیان کرد: این برنامه با حضور جمعی از فرزندان سرداران شهید مانند جولایی، فیاض بخش و رستگار به همراهی سرداران فعلی سپاه پاسداران مانند سردار یکتا و لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس برگزار خواهد شد.

توجه به بررسی ابعاد و مختصات جنگ نرم

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای ولاء ادامه داد: در این برنامه با حضور رزمندگان و سرداران جنگ تحمیلی، به بررسی ابعاد و مختصات آن پرداخته و از فرصت حضور فرزندان سرداران شهید که هم اکنون به عنوان افسران جنگ نرم به فعالیت مشغول هستند، استفاده کرده و به بررسی ابعاد و مختصات جنگ کنونی توجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: تفاوت ها و شباهت های دو جنگ نرم و جنگ تحمیلی فرصت ها و تهدیدهای موجود در آنها و بررسی سبک زندگی سرداران جنگ تحمیلی و افسران جنگ نرم و پاسخ به برخی سوال ها و شبه ها از موضوعاتی است که در این میزگرد به آن توجه خواهد شد.

مقدم گفت: این مراسم به صورت میزگرد و تریبون آزاد برگزار می شود و پس از صحبت های لازم، شرکت کنندگان سئوال های خود را با محوریت تبیین اصولی فرهنگ ایثار و شهادت مطرح می کنند.

وی با اشاره به دیگر مدعوین حاضر در این برنامه اظهار داشت: خانواده شهدا، ایثارگران و بسیجیان نیز در این برنامه که در روز نهم مهر ماه برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

وی در پایان تاکید کرد: "شرح شیدایی" به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده و یکی دیگر از اهداف ما برای برگزاری این مراسم تبیین اصولی فرهنگ ایثار و شهادت و تفسیر امروزی فرهنگ ایثار و شهادت است.